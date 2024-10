Handys haben längst nicht überall in der Region Bodensee-Oberschwaben guten Empfang. Das geht aus der jüngsten Breitbandmessung der Bundesnetzagentur hervor, die nun veröffentlicht wurde.

Überall in der Region Bodensee-Oberschwaben gibt es sie - Funklöcher. Die jüngste Breitbandmessung zeigt, noch immer ist der Handyempfang nicht überall gleich gut. Einen Überblick über die schwarzen Flecken beim Empfang bietet dazu wieder die Bundesnetzagentur. Die sogenannte Funklochkarte zeigt dabei den Empfang auf bis zu 100 Meter genau an.

In der Stadt läufts besser als auf dem Land

Wer sein Handy beispielsweise in Schlier oder Fronreute im Kreis Ravensburg nutzen will, hat ein Problem. Denn dort gibt es kaum Netz, wie die neue Auswertung zeigt. Genauso ist es in Ummendorf und Untersulmetingen im Kreis Biberach. Auch in Sipplingen (Bodenseekreis) und Gottmadingen (Kreis Konstanz) sind Funklöcher. Gutes Netz gibt es vor allem in den Städten und größeren Gemeinden.

Empfangs-Daten wurden per App gesammelt

Insgesamt bleibt der Empfang - wie bundesweit - fast überall hinter der vom Anbieter versprochenen Leistung zurück. An der Auswertung hatten sich in Deutschland mehr als eine halbe Million Nutzer über eine Funkloch-App der Bundesnetzagentur beteiligt. Die Daten wurden im Zeitraum von Oktober 2022 bis Ende September 2024 gesammelt.