Sie sollen im Kampf gegen Krebs eingesetzt werden - sogenannte therapeutische Viren. Das Fraunhofer Institut plant zu ihrer Erforschung eine Außenstelle in Biberach. Das Land unterstützt das Vorhaben mit 25 Millionen Euro.

Das Land Baden-Württemberg investiert in die medizinische Forschung und unterstützt den Aufbau einer Außenstelle des Fraunhofer-Instituts in Biberach. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) übergab am Donnerstag den Förderbescheid über 25 Millionen Euro. Das Fraunhofer Institut will in Biberach neue medizinische Therapien mit Viren erforschen.

Viren können in der Krebstherapie eingesetzt werden

Die therapeutische Viren können als biologische Werkzeuge eingesetzt werden, zum Beispiel zur Bekämpfung von Infektionen, als Impfstoff oder im Kampf gegen Krebs. Die therapeutischen Viren infizieren etwa Tumorzellen und machen sie so unschädlich.

Bei der Erforschung solcher Therapien will das Fraunhofer Institut mit dem Pharma-Unternehmen Boehringer-Ingelheim zusammenarbeiten. Dieses plant, an den Standorten Biberach und Ochsenhausen in die Entwicklung virenbasierter Arzneimittel zu investieren.

Am Donnerstag überreichte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (rechts) den Förderbescheid über 25 Millionen Euro vom Land für den Aufbau eines Fraunhofer-Instituts in Biberach. Pressestelle Wahlkreisbüro Thomas Dörflinger/privat

Mit seiner Förderung über 25 Millionen Euro will das Land den Pharmastandort Baden-Württemberg vor allem in der Region zwischen Bodensee und Ulm stärken.