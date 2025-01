Für eine Frau aus Weingarten ist das Jahr 2024 denkbar schlecht zu Ende gegangen. Sie saß einem Betrüger auf, der sich als Elon Musk ausgegeben hatte. Das kam sie teuer zu stehen.

In der Annahme, mit Elon Musk höchstpersönlich in Kontakt zu stehen, ist eine 43-jährige Frau aus Weingarten (Kreis Ravensburg) von Unbekannten um rund 12.000 Euro betrogen worden. Das Polizeirevier in Weingarten ermittelt nun.

Frau baute Vertrauensverhältnis mit falschem "Elon Musk" auf

Laut Polizei hatte die Frau tatsächlich gemeint, sie habe persönlich in Kontakt mit Elon Musk - dem umstrittenen Techunternehmer und Multimilliardär aus den USA - gestanden. Dass der Mann mit ihr über eine nigerianische Telefonnummer per WhatsApp Verbindung aufgenommen hatte, habe sie nicht misstrauisch gemacht. Es sei ein vertrauensvolles Verhältnis entstanden.

Dies sei auch nicht erschüttert worden, als der vermeintliche Elon Musk die Frau in Oberschwaben bat, Geld zu überweisen. Er sei in finanzieller Not, behauptete er. Also überweis die gutmütige Frau insgesamt 12.000 Euro. Nun sei das Geld weg und vom vermeintlichen Elon Musk fehle jede Spur, so die Polizei.