Die Förderung für Familienferienstätten wie in Langenargen am Bodensee oder in Eglofs im Allgäu soll wegfallen. Eine Petition der Bundesarbeitsgemeinschaft soll das verhindern.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung hat eine Petition gegen die geplante Streichung der Zuschüsse für Familiendörfer gestartet. Die Mittel des Bundes über rund 1,9 Millionen Euro sollen ab dem kommenden Jahr komplett eingestellt werden, teilte das Familienerholungswerk der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit. Ein entsprechender Kabinettsbeschluss liege vor. In Baden-Württemberg sind elf Feriendörfer von unterschiedlichen Trägern betroffen. Dort können einkommensschwache Familien günstig Urlaub machen. Bundesweit wurden bisher 87 gefördert. Arbeit der Familienferienstätten gefährdet Damit wäre die Grundlage für die Arbeit der Ferienstätten gefährdet. Familien würden weiter abgehängt, so Andreas Hase, Vorstand des Familienerholungswerkes der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Auch für seine drei Familienferienstätten in Langenargen (Bodenseekreis), Eglofs (Kreis Ravensburg) und Schramberg (Landkreis Rottweil) fallen Zuschüsse zu Bau, Modernisierung sowie für die Sanierung weg. Es drohe ein Investitionsstau, so Andreas Hase. In Baden-Württemberg entfalle zudem im Rahmen einer Drittelförderung mit der Streichung der Bundesmittel auch die Landesförderung, so Hase. Damit stünden die Familiendörfer ganz ohne Förderung da. Feriendörfer von kleineren, unabhängigen Trägern müssten langfristig möglicherweise ganz schließen. "In der Konsequenz werden Familien weiter abgehängt. Denn die Familienferienstätten leisten einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien." Feriendörfer offen für alle Familien In den Ferienstätten können Familien günstig Urlaub machen. Zusätzlich gibt es ein pädagogisches Angebot. Damit würden die Familienferienstätten einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit von Kindern und ihren Familien leisten, so Hase von der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Vor allem Familien mit kleineren Einkommen oder besonderer Belastung nutzen das Angebot. Das sind zum Beispiel Alleinerziehende oder Familien, in denen ein Familienmitglied eine Behinderung hat oder pflegebedürftig ist. Petition gestartet Bis zum 26. September läuft eine Petition der Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung gegen die geplante Streichung der Förderung für die Feriendörfer. Man fordere die Abgeordneten aus Baden-Württemberg auf, die geplanten Kürzungen in den anstehenden Haushaltsverhandlungen zu verhindern, heißt es in der Petition. Mit der Streichung der Mittel werde außerdem die Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung ab 2024 arbeitsunfähig sein. Darin sind die 87 Feriendörfer in Deutschland organisiert. Darüber waren in der Vergangenheit Programme wie "Corona-Auszeit für Familien" entwickelt worden. Auch das Geld dafür soll im Bundeshaushalt 2024 gestrichen werden.