Kulturufer Friedrichshafen und Theaterfestival Isny starten

In der Region Bodensee-Oberschwaben beginnen am Freitag gleich zwei Festivals: Das Kulturufer Friedrichshafen und das Theaterfestival in Isny im Allgäu.

Immer zu Beginn der Sommerferien werden am Bodenseeufer in Friedrichshafen Zirkuszelte aufgestellt, Stände bieten Kunsthandwerk, Essen und Trinken. Und überall unterhalten Straßenkünstler - mit jonglieren, tanzen, mit Theater oder Musik. Das Kulturufer hat sich mittlerweile fest als Sommer-Programm für Besucher aus der ganzen Region und für Touristen etabliert. Auch das Theaterfestival in Isny im Allgäu startet am Freitag: Es dauert neun Tage und bietet auf der grünen Wiese am Burkwanger Baggersee ein vielfältiges Kulturprogramm für Erwachsene und Kinder.

Kulturufer findet zum 38. Mal in Friedrichshafen statt

Bis zum 4. August verwandelt sich der Uferpark in Friedrichshafen in ein buntes Festivalgelände mit internationalen Straßenkünstlern: Sie präsentieren Akrobatik, Kabarett, Musik und Tanz. Außerdem gibt es Stände mit Kunsthandwerk und ein Open-Air-Kino. Für Familien und Kinder wird unter anderem ein Figurentheater und eine musikalische Lese-Show geboten. Neu in diesem Jahr: Wer eine Eintrittskarte für eine Vorführung in einem der Zelte oder das Open-Air-Kino kauft, kann die Eintrittskarte gleichzeitig als Ticket für die Hin- und Rückfahrt mit Bus und Bahn nutzen, teilten die Veranstalter mit. Das Kulturufer wird schon seit 1985 in Friedrichshafen veranstaltet.

Theaterfestival in Isny startet

In Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) startet am Freitag auch das Theaterfestival. In den kommenden neun Tagen gibt es dort unter anderem Theaterstücke, Musikveranstaltungen, Kindertheater und Kabarett. die Akrobatik-Show der Gruppe "Gravity & Other Myths" aus Australien am kommenden Sonntag ist laut Veranstalter bereits ausverkauft. Für die anderen Vorführungen, wie etwa für die Konzerte der Bands "Cari Cari" und "Moop Mama x Älice" oder für einen Poetry Slam, gibt es noch Karten.

Einhaldenfestival in Fronreute hat bereits begonnen

Am Donnerstag hat bei Fronreute (Kreis Ravensburg) bereits das Einhaldenfestival begonnen. Bis Sonntag gibt es dort einen Mix aus Comedy und Musik. Das Einhaldenfestival findet zwischen Wald und Wiesen auf einem Bauernhof in dem kleinen Ort Geratsreute statt.