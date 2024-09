Neuartiges Konzept: "Fly on demand" am Flughafen in Friedrichshafen geplant

Flüge anfragen, wie eine Mitfahrgelegenheit: Ein Start-Up will kommendes Jahr ein neuartiges Konzept am Flughafen in Friedrichshafen anbieten. Fluggäste können dabei selbst Reiseziele vorschlagen.

Der Bodensee-Airport in Friedrichshafen plant zusammen mit dem Start-Up "flyvbird" ein Konzept, das flexible Reiseziele und Flugzeiten ermöglichen soll. Ein Flugzeug mit neun Plätzen werde in Friedrichshafen stationiert und steuere von dort aus verschiedene Orte im Umkreis von 1.000 Kilometern an. Das reicht zum Beispiel von Friedrichshafen bis nach Flensburg.

Das Besondere: Es gibt keinen festen Flugplan. Interessierte können sich per Handy-App Reiseziele und Zeiten wünschen und bekommen dann drei Tage vor Abreise einen Flugtermin angeboten, heißt es. Je flexibler der Fluggast, desto günstiger sei 4das Ticket. Der Flughafen Friedrichshafen rechnet damit, dass ein Flugticket durchschnittlich 150 Euro kostet.

Die KI lernt mit: Algorithmus könnte Flugpläne erstellen

Zu Beginn soll das Angebot allein auf den Anfragen und Wünschen der Fluggäste basieren. In Zukunft könnte ein Algorithmus aber auch dazulernen und Flugangebote erstellen, die speziell an die Bedürfnisse der Menschen angepasst sind, heißt es.

Fliegen soll umweltfreundlich werden

Ziel sei es, in den kommenden Jahren die kleinen Flugzeuge elektrisch zu betreiben, das sei leichter als bei großen Maschinen. So wolle man Fliegen umweltfreundlich machen, so der Flughafen in Friedrichshafen. Bis es soweit ist, dauere es aber vermutlich noch ein paar Jahre.

So können wir auch extreme Kurzstrecken umweltfreundlich bedienen.

Inlandsflüge sollen dann beispielsweise ohne größere Umweltbelastung möglich sein. Das Start-Up will außerdem kleinere Flughäfen stärken und miteinander verbinden. Das neuartige Angebot soll im Mai 2025 an den Start gehen.