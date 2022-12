Wunschzettelaktion in Isny, Leutkirch und Wangen

Bedürftigen Kindern zu Weihnachten eine Freude zu machen, das hat sich der Verein "Kinderbrücke Isny, Leutkirch, Wangen" unter anderem zur Aufgabe gemacht. Für den Verein eine Herzensangelegenheit.

Die "Kinderbrücke Isny, Leutkirch, Wangen" hilft bedürftigen Mädchen und Jungen vor allem im Altkreis Wangen. Die 25 Vereinsmitglieder stellen gleichzeitig mehrere Projekte auf die Beine, bei denen es um Hilfen für Kinder geht. Neben Weihnachtsgeschenken für bedürftige Kinder und einer Kleiderkammer bereitet der Verein derzeit ein großes Projekt vor. "Fit for life" heißt es. SWR-Reporter Wolfgang Wanner hat die Helferinnen des Vereins "Kinderbrücke Isny, Leutkirch, Wangen" besucht.

Vor Weihnachten haben die Vereinsmitglieder im Landkreis Ravensburg besonders viel Arbeit. Mit der Wunschzettelaktion werden bedürftige Kinder beschenkt, dafür hat der Verein Spenden gesammelt. Zentrales Element des Vereins ist aber eine ganzjährig geführte Kleiderkammer, für die die Stadt Wangen die Räume zur Verfügung stellt. Etwa 100 Familien kommen jedes Jahr, vermittelt werden sie beispielsweise von Sozialarbeiterinnen, Familienhelferinnen und der Diakonie. Dort kennt man die Bedürfnisse der Familien und Kinder.

Kinder in ihrer Entwicklung stärken

Die "Kinderbrücke Isny, Leutkirch, Wangen" finanziert aber auch Vereinsmitgliedschaften, Aktivitäten oder zum Beispiel ein Musikinstrument, wenn der Familie dazu das Geld fehlt. Gleichzeitig arbeitet der Verein auch an dem Projekt "Fit for life". Dabei geht es darum, kochen oder schwimmen zu lernen oder den Einstieg in eine andere Betätigung zu ermöglichen. Die Kinderbrücke finanziert die Kurse für Familien in Kooperation mit den Fachkliniken in Wangen.

"Wir wollen die Kinder einfach mal aus ihrem Alltagstrott herausholen. Sie können sich dort in Dingen ausprobieren, zu denen sie sonst keine Möglichkeit haben."

Ein Glück für den Verein ist die große Spendenbereitschaft der Menschen in der Gegend um Wangen.