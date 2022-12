Tiertafel in Singen eröffnet

Immer mehr Menschen leben in Armut - und damit auch ihre Haustiere. In Singen (Kreis Konstanz) wollen Ehrenamtliche dagegen ankämpfen. Um zu helfen, eröffnen sie eine Tiertafel.

In Singen startet am Freitag die neu gegründete Tiertafel mit ihrer ersten Futterausgabe. Die Tafel für Tiere Hegau-Bodensee e.V. hilft Menschen, die sich in finanzieller Not befinden, ihr Haustier zu versorgen. Bedürftige Tierhalter und Tierhalterinnen erhalten 80 Prozent des monatlichen Futterbedarfs für ihre Haustiere. Zudem wird Zubehör ausgegeben, wie Leinen, Decken und Halsbänder.

Voraussetzung, um bei der Tiertafel Futter oder Zubehör zu bekommen, ist ein Rentenbescheid oder ein Berechtigungsschein sowie ein Nachweis über die Haltung eines Haustieres. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tiertafel möchten nach eigenen Angaben dazu beitragen, dass kein Tier wegen Arbeitslosigkeit oder Armut abgegeben werden muss. Wie die Verantwortlichen berichten, investieren "arme Menschen lieber in die Ernährung ihres Tieres als in die eigene. Deshalb sind sie oft mangelernährt."

"Wir wollen mit überschüssigen und gespendeten Futtermitteln und Zubehör unterstützen, damit alle, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, ihr Haustier bedarfsgerecht versorgen können."

Beate Grundmüller hat die Tiertafel in Singen gegründet. SWR Friederika Fiehler

Futterausgabe in der Tiertafel

Die Singener Tiertafel hat nach eigenen Angaben insgesamt 27 Mitstreiter und Mitstreiterinnen, davon neun aktive. Sie betreiben die Tiertafel ehrenamtlich. Die Futterausgabe findet immer am ersten Freitag eines Monats statt. Dann arbeiten die Tierfreunde in zwei Schichten, jeweils zwischen 9:00 und 11:00 Uhr und 16:00 und 18:00 Uhr. Futterspenden können immer mittwochs zwischen 17:00 und 19:00 Uhr abgegeben werden.

Weitere Tiertafel im Allgäu

In Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) gibt es bereits eine Tiertafel. Sie ist ein Projekt des örtlichen Tierschutzvereins. Die Ehrenamtlichen geben seit Ende November 2021 einmal im Monat Futter für bedürftige Tierhalter und Tierhalterinnen aus.