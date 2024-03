per Mail teilen

Die Gemeinde Fronreute hat noch richtig alte Feuerwehrfahrzeuge. Bei einem Brand können sie die Oldtimer nicht mehr einsetzen. Nun werden die gut gepflegten Oldies im Internet versteigert.

Baujahr 1976 - damit ist auch das bestgepflegte Feuerwehrfahrzeug ein Oldtimer. Die Fahrzeuge entsprechen längst nicht mehr dem Stand der Technik, deshalb versteigert sie die Gemeinde Fronreute (Kreis Ravensburg). Den Feuerwehrleuten sind die alten Gerätschaften ans Herz gewachsen. Noch läuft die Auktion über das Internet. Bei der Feuerwehr hoffen sie auf einen guten Preis und einen neuen Besitzer, der sich genauso gut um die geliebten Oldies kümmert, wie sie selbst.

Fast 50 Jahre haben die beiden zu versteigernden Löschfahrzeuge auf dem Buckel. Die rein mechanische Lenkung ist nur eines der Probleme, warum sie nicht mehr eingesetzt werden können. Ohne Servolenkung ist das Fahrzeug für heutige Einsätze zu schwerfällig. Josef Schnetz und Albert Stumm haben gemeinsam viele Übungen und Einsätze auf dem alten Löschfahrzeug gemeistert.

Das war sehr schwergängig, weil das Fahrzeug keine Servolenkung hat. Früher war das halt nicht Stand der Technik.

Auch die übrige Ausstattung der Löschfahrzeuge ist komplett veraltet. Zwar sind sie zum Beispiel mit Wasserpumpen ausgestattet, Wasser für den schnellen Einsatz kann aber nicht mitgeführt werden. Man musste immer erst eine Wasserquelle anzapfen, einen Bach oder einen Löschweiher.

Viele schöne Erinnerungen an die Fronreuter Löschfahrzeuge

Trotzdem verbinden die Feuerwehrleute viel Positives mit den alten Gefährten. Nicht nur Feuer habe man damit gelöscht, sondern auch einige gemeinsame Ausflugsfahrten gemacht, erzählen die Feuerwehrleute. Zum Beispiel seien sie mit der ganzen Mannschaft ins Feuerwehrmusem am Titisee gefahren. Sitzen konnten sie auf der langen Fahrt nur auf den Holzbänken.

Beim Blättern durch das Fotoalbum werden Erinnerung an Einsätze, Übungen und Ausflugsfahrten mit der ganzen Mannschaft wach. SWR

Versteigerung der Feuerwehrautos läuft noch

Nun beobachten die Feuerwehrleute die Versteigerung im Internet und freuen sich über jedes neue Gebot. Nicht nur des Geldes wegen, sie sehen es auch als Wertschätzung, wenn jemand etwas investieren will. Dann, so hoffen sie, kommt das alte Gefährt in gute Hände.

Ich hoffe, dass es einen guten Besitzer findet, der pfleglich damit umgeht. Es wäre arg schade, wenn man es verschrotten würde. Das täte mir weh.

Noch bis zum Ostersonntag läuft die Auktion. Dann wird ein Glücklicher oder eine Glückliche das schöne alte Feuerwehrauto ersteigert haben. Im Internet kann jeder und jede mitbieten.