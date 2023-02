Fähre Romanshorn-Friedrichshafen nur alle zwei Stunden

per Mail teilen

Die Bodensee-Autofähre verkehrt ab dem 10. Februar für sechs Wochen nur alle zwei Stunden statt stündlich. Der Grund dafür ist unter anderem ein Defekt an einem der Schiffe.

Die Fähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn am Schweizer Bodenseeufer fährt ab Ende kommender Woche, Freitag, 10. Februar, nur alle zwei Stunden statt jede Stunde. Die Fahrplanänderung soll laut der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt (SBS) sechs Wochen dauern.

Normalerweise gibt es drei Schiffe für die Verbindung Friedrichshafen-Romanshorn, sodass beim Defekt eines Schiffes immer noch zwei Schiffe den stündlichen Fährverkehr sicherstellen können. Doch eine der Fähren, die Romanshorn, muss für Wartungsarbeiten in die Werft und steht erst ab Ende März wieder zur Verfügung. Eine andere Fähre, die Autofähre Euregia, kann bereits seit längerem nicht fahren, da das Steuersystem defekt und ein Ersatzteil nur schwer zu beschaffen ist.

Ersatzschiff für Fußgänger und Radfahrer über den See

Sechs Wochen geht es daher nur im Zwei-Stunden-Takt mit der Autofähre über den See. Für Fußgänger und Fahrräder ist ein Ersatzschiff geplant, das stündlich fährt. Die Wartung soll am 24. März beendet sein, bei der Schiffsreparatur könnte es länger dauern, so ein SBS-Sprecher.