Das ist los am Fastnachtswochenende zwischen Allgäu und Bodensee

Am Fasnachtswochenende und Fasnachtsmontag geht es in der Region Bodensee-Oberschwaben weiter mit närrischem Programm. Unter anderem sind viele Umzüge geplant. Ein Überblick.

Nach dem "Schmotzigen Dunschtig" und dem "Bromigen" Freitag geht das närrische Treiben am Bodensee, im Allgäu und in Oberschwaben auch am Fastnachtswochenende und am kommenden Montag weiter.

Narrensprünge und ein Fackelumzug am Samstag

In Friedrichshafen sind am Samstag beim großen Narrensprung die Närrinnen und Narren los. Ebenso gibt es in Kißlegg (Kreis Ravensburg) einen Fasnachtsumzug. Der Höhepunkt der Fastnacht in Überlingen ist traditionell der Hänselejuck. Ab 19 Uhr jucken, also springen, die Hänsele dort durch die beleuchtete Innenstadt. In Aitrach (Kreis Ravensburg) herrscht närrisches Treiben auf dem Narrensprung ab 13:30 Uhr. In Illmensee (Kreis Sigmaringen) findet ein närrischer Fackelumzug statt.

Am Sonntag zahlreiche Umzüge in der Region

Der Fastnachtsumzug in Konstanz findet am Sonntag ab 13 Uhr statt. Auch in Radolfzell (Kreis Konstanz) startet der Umzug um 13 Uhr. In Aulendorf (Kreis Ravensburg) und Markdorf (Bodenseekreis) springen die Narren ab 14 Uhr. Weitere Umzüge gibt es in Leutkirch (Kreis Ravensburg), Brochenzell (Bodenseekreis) sowie in Äpfingen (Kreis Biberach). In Bad Saulgau findet das traditionelle Dorausschreia statt. Mit dem Narrenruf der Dorauszunft erbitten die Kinder Süßigkeiten und Brezeln von Privatleuten oder Geschäftsinhabern vor ihren Häusern.

In Sigmaringen wird mehrfach "gebräutelt"

Auch in Sigmaringen gibt es ab 14 Uhr einen Umzug. Außerdem werden verschiedene Bräutelbräuche vorgestellt. Dabei werden etwa frischgebackene Ehemänner von den – ledigen – Bräutlingsgesellen auf einer Stange um den Marktbrunnen getragen und werfen dabei Brezeln, Würstchen und natürlich allerlei Süßigkeiten aus. Auch Ehejubilare und verheiratete Zugezogene können sich bräuteln lassen.

In Engen (Kreis Konstanz) findet ein großer Narrenumzug mit den Engener Vereinen und vielen närrischen Gruppen. Teil nimmt unter anderem auch der Fanfarenzug. Der Weingartener Narrenumzug zieht ab 14 Uhr durch die Stadt. Am Sonntag gibt es auch in Überlingen einen großen Fasnetsumzug.

Narrenwecken am Fastnachtsmontag

Am Fastnachtsmontag geht es närrisch weiter. Die Bewohnerinnen und Bewohner in Engen (Kreis Konstanz) werden schon ab 6 Uhr mit Katzenmusik geweckt. Um 10 Uhr findet die närrische Ratssitzung statt, an der sich Narrenrat und Stadtrat närrische Wortgefechte liefern. Dazu ist die ganze Bevölkerung eingeladen und zum närrischen Beitrag aufgefordert. Auch in Überlingen wird ab 6 Uhr geweckt.

Großer Narrensprung in Ravensburg

52 Zünfte mit ihren Hexen und anderen Häsern, Guggamusikanten und Lumpenkapellen springen am Montag durch die Ravensburger Altstadt-Kulisse.

Die Ravensburger Narrenzunft Schwarze Veri dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Felix Kästle (Archivbild)

Weitere Narrenumzüge finden in Meßkirch (Kreis Sigmaringen), Bad Schussenried (Kreis Biberach), Pfullendorf (Kreis Sigmaringen), Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) und Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) statt.