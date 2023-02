Auflauf, Muffins, Arme Ritter: Das alles kann aus Brotresten entstehen. Wie das funktioniert, zeigt Cordula Keller bei ihren Workshops in Sigmaringen.

Mit kreativen Rezepten werden im Kochkurs von Cordula Keller in Sigmaringen aus harten Wecken und Broten Brotbröseltaler, Bröselklößchen oder Muffins. Sie ist Fachlehrerin für Hauswirtschaft und arbeitet beim Landratsamt Sigmaringen im Fachbereich Landwirtschaft. Mit ihren Kursen setzt sie sich aktiv gegen Lebensmittelverschwendung ein.

Die Weiterverarbeitung von altem Brot sei ein Herzensthema von ihr, sagt Cordula Keller. Denn sie sei selbst in einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen und wisse, wie viel Arbeit hinter Lebensmitteln stecke.

"Bis ein Brot entsteht, haben der Landwirt, der Müller und der Bäcker gearbeitet. Und es wurden Rohstoffe verwendet. Wenn wir Brotreste wegwerfen, verschwenden wir diese Ressourcen."

Cordula Keller gibt den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern viele praktische Tipps. SWR

Altes Brot landet oft in der Mülltonne

Etwa zehn Kilogramm Brot wirft jeder und jede Deutsche laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft pro Jahr im Durchschnitt weg. Das ist unfassbar für Cordula Keller. "Auch wenn Brot nicht mehr ganz frisch ist, ist es noch ein Nahrungsmittel, das man gut weiter verwerten kann", sagt sie.

In ihren Kursen in der Lehrküche der Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen zeigt sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern deshalb, wie das funktioniert. So werden an einem Nachmittag in kurzer Zeit aus hartem Brot zahlreiche Haupt- und Nachspeisen. SWR-Reporterin Corinna Scheller war bei so einem Kurs dabei:

Neben dem Kurs zur Verarbeitung von Brotresten bietet das Landratsamt Sigmaringen weitere Workshops zum Thema nachhaltiges Kochen an. Unter anderem gibt Cordula Keller einen Kurs zum Thema "Kreative Resteküche".