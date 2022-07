Mehrere tausend Teilnehmer kommen zum Blutritt nach Bad Wurzach

Tausende Wallfahrer nehmen am Freitag am Heilig-Blut-Fest in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) teil. Es ist die zweitgrößte Reiterprozession Mitteleuropas.

Die Heilig-Blut-Prozession gilt nach dem Blutritt in Weingarten als zweitgrößte Reiterprozession Mitteleuropas. Sie lockt auch tausende Wallfahrer und rund 1.500 Reiter in den Kreis Ravensburg. Bereits um 7 Uhr am Morgen begann die feierliche Prozession am Freitag. Im Mittelpunkt des Heilig-Blut-Festes steht die Heilig-Blut-Reliquie. Dabei handelt es sich um eine kleine goldene Monstranz. Darin: Ein Tuch, das angeblich in Blut von Jesus Christus getränkt ist. Die Reliquie wird in einer rund acht Kilometer langen Prozession durch die Stadt und über umliegende Felder getragen. Gefeiert wird mit Festgottesdienst und Bergpredigt Ziel der Prozession ist der Gottesberg. Dort gibt es einen Festgottesdienst. Beendet wird das Heilig-Blut-Fest um 14.30 Uhr mit der sogenannten Bergpredigt. Die Bad Wurzacher Reiterprozession gibt es seit 1928, eingeführt wurde sie vom Orden der Salvatorianer. Anders als beim viel älteren Blutritt von Weingarten dürfen in Bad Wurzach schon immer Frauen mitreiten.