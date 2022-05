Das war der Weingartener Blutritt 2022

per Mail teilen

98 Reitergruppen haben die Heilig-Blut-Reliquie der Basilika Weingarten mit der traditionellen Prozession begleitet. Den Mitschnitt des Livestreams können Sie nun hier anschauen.

Mit der feierlichen Übergabe des Reliquiars an den Heilig-Blut-Reiter hat um 7 Uhr die Reiterprozession begonnen. In dieser Form und Größe ist die Prozession in Europa einmalig.

Nach der Prozession folgte die Rückgabe der Heilig-Blut-Reliquie auf dem Äußeren Klosterhof. Festgast Abt German Erd und weitere Geistliche begleiten zusammen mit den Ministrantinnen und Ministranten die Reliquie dann in einer feierlicher Prozession in die Basilika zurück. Danach folgte in der Basilika ein festlicher Gottesdienst. Er wurde von einem Chor und Orchester musikalisch begleitet. Am Nachmittag wurde die Heilig-Blut-Reliquie noch gesegnet.

Kommentierter Livestream von der Ehrentribüne

Der SWR hat die Blutfreitagsprozession aus Weingarten (Kreis Ravensburg) im Livestream. Die Übertragung hat um 7 Uhr begonnen und endete gegen 10:30 Uhr. Es waren alle 98 Blutreitergruppen und die sie begleitenden Musikkapellen zu sehen und hören.

Politikerinnen und Politiker haben der Prozession zugeschaut

Politikerinnen und Politiker aus der Region und auch der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) haben der Prozession vom Rathausbalkon aus zugeschaut.

Erstmals waren Frauen als Blutreiterinnen zugelassen

In den vergangenen beiden Jahren hatte die traditionsreiche Reiterprozession wegen der Corona-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit und stark reduziert stattgefunden. In diesem Jahr werden wieder rund 2.500 Blutreiter erwartet. Erstmals durften in diesem Jahr auch Frauen offiziell mitreiten. Die Blutreitergruppen angeführt hat erneut Pfarrer Ekkehard Schmid von der Weingartener Kirchengemeinde St. Martin.