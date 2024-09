An diesem Sonntag gibt es an vielen Orten in der Region Bodensee-Oberschwaben die letzte Gelegenheit, die Freibäder zu besuchen. Diese ziehen eine gemischte Sommer-Bilanz.

Viele Freibäder in Oberschwaben und am Bodensee haben an diesem Wochenende das letzte Mal für diese Saison geöffnet. Trotz teilweise schlechter Wetterbedingungen sind die Betreiber der Bäder mit dem Sommer meist doch noch zufrieden.

Schwacher Saisonstart für Bäder in Konstanz

Zu Beginn der Badesaison sei der Besucherandrang sehr überschaubar gewesen. Laut Konstanzer Bädergesellschaft war die Anzahl der Badegäste in den Strandbädern 80 Prozent niedriger als im Vorjahr. Das Hochwasser hatte teils zu Verunreinigungen im Bodensee geführt und das Baden gefährlich gemacht.

Schlechtes Wetter hatte auch in Oberschwaben, wie etwa in Ravensburg, zu einem Besucherrückgang geführt. Durch den Wetterumschwung mit sonnigen und heißen Tagen kamen ab Juli aber doch noch mehr Besucher in die Freibäder in der Region. In Friedrichshafen etwa zählte man in den Bädern in Friedrichshafen, Ailingen und Fischbach fast 300.000 Badegäste.

Nach dem eher verhaltenen Start in die Badesaison aufgrund des wechselhaften Wetters verlief die Saison in den letzten Wochen dank des anhaltenden sonnigen und warmen Wetters sehr gut, sodass wir generell mit der Saison zufrieden sind.

Einige Bäder haben noch länger geöffnet

Die Bäder in Weingarten und Wangen (beide Kreis Ravensburg) haben noch bis Sonntag geöffnet. Einige Frei- und Strandbäder kann man auch noch in der kommenden Woche besuchen, etwa das Donaubad Sigmaringen, das Flappachbad in Ravensburg und das Frei- und Seebad in Friedrichshafen-Fischbach.