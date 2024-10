Am Mittwochabend werden die Biberacher Filmfestspiele eröffnet. Rund 100 Filmschaffende kommen nach Biberach. Der Schauspieler Axel Milberg erhält den Ehrenbiber.

Die 46. Biberacher Filmfestspiele beginnen am Mittwochabend. Der Eröffnungsfilm "Bach - ein Weihnachtswunder" läuft dabei als Weltpremiere. Er erzählt die Entstehung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Bis Sonntag sind mehr als 50 deutschsprachige Produktionen zu sehen. Der Schauspieler Axel Milberg wird mit dem Ehrenbiber ausgezeichnet.

Biberacher Filmfestspiele mit neuem Leiter

Der neue künstlerische Leiter der Biberacher Filmfestspiele Douglas Wolfsperger hat aus mehr als 500 Einreichungen ausgewählt. Er spricht von einem vielfältigen Programm mit Tiefgang zu gesellschaftlich relevanten Themen. Im Wettbewerb sind 54 Produktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Laut Ankündigung begleiten mehr als 100 Regisseure, Autoren und Darsteller ihre Filme und diskutieren sie im Biberacher Cineplex-Kino mit dem Publikum.

Hat aus 500 Film-Einreichungen ausgewählt: Douglas Wolfsperger, der neue künstlerische Leiter der Filmfestspiele SWR Johannes Riedel

Preise bei den Biberacher Filmfestspielen

Die Jurys vergeben bei der Preisverleihung zum Abschluss der Biberacher Filmfestspiele am kommenden Sonntag im Rahmen einer Gala in der Biberacher Stadthalle insgesamt sechs Preise: Der mit 8.000 Euro dotierte Goldene Biber geht an den besten Spielfilm. Ferner gibt es Auszeichnungen in den Kategorien Kurzfilm, mittellanger Spielfilm, Fernsehfilm, Dokumentation und für den besten Debutfilm. Zwei weitere Biber vergeben die mit Filmlaien besetzen Publikums- und Schülerjury.

Ehrenbiber für Axel Milberg

Axel Milberg erhält den Ehrenbiber für sein Engagement für den deutschen Film. Die Verleihung findet laut Ankündigung im Rahmen einer Preview des brandneuen Tatorts "Borowski und das Meer" statt, der im nächsten Jahr im Fernsehen kommt. Den Ehrenbiber haben zuvor bereits Schauspieler wie Vadim Glowna, Klaus Maria Brandauer und Edgar Selge oder Regisseure wie Joseph Vilsmaier, Hans W. Geißendörfer und Werner Herzog erhalten.

Wird mit dem Ehrenbiber ausgezeichnet: Schauspieler Axel Milberg Jim Rakete

Biberacher Publikum als Markenzeichen

Die Biberacher Filmfestspiele gelten sowohl bei etablierten Filmemachern als auch beim Nachwuchs wegen des engen Austauschs mit dem filmkundigen Publikum als wichtiger Gradmesser. Für die 46. Biberacher Filmfestspiele haben sich bekannte Filmgesichter wie Claudia Michelsen, Mina Tander, Anna Rotte-Polle, Chiara Fleischhacker, Peter Kurth und Edin Hasanovic angesagt. Auch regionale Filmemacher sind im Programm.