Rolls-Royce Power Systems von Stellenabbau betroffen?

4.000 Beschäftigte werden am Dienstag zur Betriebsversammlung von Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen erwartet. Dabei wird auch über einen möglichen Stellenabbau gesprochen.

Bei der Betriebsversammlung am Dienstag will Rolls-Royce Power Systems bekannt geben, ob das Tochterunternehmen mit Sitz in Friedrichshafen auch von dem Stellenabbau beim Mutterkonzern Rolls-Royce betroffen ist. Zu der Versammlung auf dem Messegelände in Friedrichshafen werden 4.000 Beschäftigte erwartet. Der Motorenbauer Rolls-Royce möchte weltweit bis zu 2.500 Stellen abbauen.

Bis Ende 2026 solle es keine betriebsbedingten Kündigungen geben, heißt es vom Mutterkonzern Rolls-Royce. Einen Stellenabbau würde dies aber nicht ausschließen. Denn das Unternehmen setzt auf Freiwilligkeit: Wer bereit sei, den Konzern zu verlassen, könne mit einer Abfindung rechnen.

120 Millionen Euro für Standort in Friedrichshafen

Welche Stellen das konkret betrifft, ist bisher aber nicht klar. Zuvor war spekuliert worden, dass es bei den Abbauplänen vor allem um Stellen gehen soll, die an der Produktion von Brennstoffzellen beteiligt seien. Ob die Produktion der Brennstoffzelle am Standort Friedrichshafen eingestellt werde, soll bei der Betriebsversammlung am Dienstag allerdings nicht besprochen werden. Mit einem Investitionspaket möchte der Konzern den Standort am Bodensee allerdings mit 120 Millionen Euro stärken.