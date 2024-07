Der Deutschen Alpenverein in der Region freut sich über eine gute Belegung seiner Berghütten. Anders als in vielen Ferienorten am Bodensee habe man in den Hütten stabile Gästezahlen.

Während die Tourismusbranche am Bodensee wegen des bisher oft schlechten Sommerwetters über ausbleibende Gäste klagt, scheint dies in den Berghütten des Deutschen Alpenvereins (DAV) kein Problem zu sein. Sie seien gut gebucht, so die DAV-Niederlassungen im Raum Bodensee-Oberschwaben. Biberacher Hütte in Vorarlberg gut ausgebucht Gut belegt ist etwa die Biberacher Hütte der DAV-Sektion Biberach. Sie liegt auf 1.800 Metern Höhe im hinteren Bregenzer Wald. Chefin Tamara Eberhardt zufolge sind die 72 Betten gut ausgebucht. Stornierungen habe es bisher kaum gegeben. Probleme gab es laut Eberhardt aber zu Saisonbeginn im Juni. Weil noch viel Schnee lag, sei es schwierig gewesen, zu wandern. Jetzt aber laufe die Saison gut. Hüttenbesucher reagieren flexibel auf Wetterkapriolen Auffallend sei, dass Hüttenbesucher flexibel auf wechselnde Wetterlagen reagierten, so Tamara Eberhardt von der Biberacher Hütte. Die Gäste würden einfach abwarten, bis Regenphasen vorbei seien und danach weiterwandern. Positiv bewertet auch der DAV Konstanz die Lage. Die Belegung seiner beiden Berghütten sei ebenfalls gut. Bei den Hütten handelt es sich um die Konstanzer Hütte nahe St. Anton am Arlberg und die Gauenhütte im Montafon. DAV-Dachverband rechnet insgesamt mit leichtem Besucherrückgang Mit einem leichten Rückgang der Übernachtungszahlen rechnet hingegen der DAV-Dachverband. Offizielle Saisonzahlen liegen laut einem Sprecher allerdings noch nicht vor. Die Sommersaison auf den Berghütten endet meist bis Mitte September oder Anfang Oktober und beginnt in der Regel im Juni.