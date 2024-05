Er war der Meister des Surrealismus: Am Freitag wird eine Sonderausstellung im Stockacher Stadtmuseum Altes Forstamt mit Grafiken von Salvador Dalí eröffnet.

Im Stadtmuseum Altes Forsthaus in Stockach (Kreis Konstanz) werden ab Freitag hauptsächlich Grafiken Dalís aus der Sammlung Wagner gezeigt. Die Ausstellung "Dalí - Paradies und Paranoia" möchte unter anderem das Spannungsfeld zwischen dem grafischen Werk Dalís und der Inszenierung seiner Künstlerpersönlichkeit beleuchten. Der exzentrische Künstler ist einer der bekanntesten Maler des 20. Jahrhunderts. Salvador Dalí hat nicht nur surrealistisch gemalt, er habe den Surrealismus gelebt, heißt es in der Kunstwelt.

Salvador Dalí - seine Kunst, sein Leben in Stockach

Über 60 Kaltnadelradierungen, weitere Grafiken und Objekte sind in Stockach zu sehen. In Medienstationen wird das Leben und Schaffen Dalís sowohl in seiner Heimat Katalonien als auch in den Kunstmetropolen Paris und New York gezeigt. Auch sein Schaffen neben den Grafiken wird in den Medienstationen thematisiert.

Kinderpfad und Programme für Familien - Kunsterlebnis für alle

Großen Wert legen die Ausstellungsmacher auch auf Mitmachstationen mit Angeboten für Kinder und Familien. Damit Kinder auf Augenhöhe an die Kunst herangeführt werden, ist eigens ein Kinderpfad eingerichtet. Audioguides für Erwachsene und für Kinder können jederzeit ausgeliehen werden. In den Schulferien bietet das Museum vermehrt Familienprogramme an. Kindergärten und Schulen können der Altersstufe angepasste Führungen buchen.

Ausstellungsplakat: "DALÍ – Paradies und Paranoia" im Stadtmuseum Stockach Pressestelle Stadtmuseum Stockach

Die Ausstellung Salvador "Dalí - Paradies und Paranoia" ist bis 17. November im Stadtmuseum im Alten Forsthaus in Stockach zu sehen. Geöffnet ist sie täglich außer Montag. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt frei.