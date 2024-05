Vor Lindau am Bodensee startet am Freitag die traditionsreiche Segel-Regatta RUND UM. Gesegelt wird nach Konstanz und zurück.

Die RUND UM ist laut den Veranstaltern die traditionsreichste und älteste Regatta am Bodensee. Los geht der Massenstart mehrerer hundert Segelboote am Freitagnachmittag um 16 Uhr. Von Lindau segeln die Teams quer über den Bodensee nach Konstanz und wieder zurück.

Angekündigte Regenfront hat keinen Einfluss auf Regatta

Die Latte liegt hoch - im letzten Jahr schaffte der Schnellste die Strecke in drei Stunden und knapp 45 Minuten. Der angekündigte Dauerregen hat auf die RUND UM keinen Einfluss, sagte Rolf Schlett vom Lindauer Segler-Club (LSC), dem Veranstalter.

Regen ist für den Regattasegler völlig egal. Das Einzige, was zählt, ist Wind, und der aus der richtigen Richtung.

270 Boote sind angemeldet, so viele wie 2023. Damit sei der Abwärtstrend gebrochen, sagt Rolf Schlett. In den Jahren zuvor hatte die Zahl der Segelboote bei der RUND UM immer mehr abgenommen, 2008 waren es noch 460 Segelcrews, 2022 nur noch rund 250. Mit einem neuen Konzept lockte die RUND UM dann im vergangenen Jahr wieder mehr Teilnehmer an.

Impression von der RUND UM Regatta auf dem Bodensee (Archivfoto). dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt

RUND UM: Live-Berichte vom See und eine superschnelle Startgruppe

Und das Konzept gilt auch in diesem Jahr: Um die Regatta für alle Zuschauerinnen und Zuschauer an Land und online live erlebbar zu machen, werden während des Rennens Live-Interviews von den Schiffen, Live-Bilder mit Rennszenen und Drohnen-Filme in das Live-Tracking eingebaut. All dies soll dann über die neue Website in die sozialen Netzwerke wie Facebook, Instagram und Youtube eingespielt werden.

Die wichtigste Neuerung in diesem Jahr ist eine vierte Startgruppe: Die ganz schnellen Katamarane, Trapezyachten und Foiler starten nun in ihrer eigenen Liga. Die vier Gruppen starten wie schon 2023 zeitversetzt im 15 Minuten-Abstand.

Kernstück der Veranstaltungen an Land werde wieder ein Segler-Biergarten auf dem Clubgelände des LSC sein, mit einer Bühne mit großem LED-Bildschirm.

Was ist die "RUND UM"? Die Segelregatta "RUND UM" ist die einzige Regatta am Bodensee, die über Nacht stattfindet. Erstmals durchgeführt wurde sie im Jahr 1951. Die großen und leistungsstarken Boote segeln rund 100 Kilometer im Uhrzeigersinn um den Bodensee: von Lindau über Romanshorn nach Eichhorn bei Konstanz, Überlingen und zurück nach Lindau. Kleinere Boote segeln direkt von Eichhorn zurück nach Lindau. Die Regatta endet nach 26 Stunden.

Die RUND UM ist laut LSC eine der letzten Nachtregatten in Europa. Die Startzeit wurde aber schon im letzten Jahr auf den Nachmittag gelegt, so dass die schnellsten Boote noch vor Mitternacht ins Ziel kommen.

Die Regatta endet nach 26 Stunden, also am Samstag um 18:00 Uhr. In Lindau findet rund um die RUND UM ein Hafenfest statt.