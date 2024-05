Weil der Sitz eines Zugführers zusammenbrach, hat die Bahn zwischen Konstanz und Singen einen außerplanmäßigen Halt einlegen müssen. Mit einer Ersatzlok ging es mit Verspätung weiter.

Die Schwarzwaldbahn hat auf der Fahrt von Konstanz nach Karlsruhe vergangene Woche aus einem kuriosen Grund einen Stopp in Singen einlegen müssen. Der Sitz des Lokführers war während der Fahrt zwischen Konstanz und Singen zusammengebrochen.

Ein ungewöhnlicher und absoluter Einzelfall, heißt es seitens der Bahn. Denn die Sitze würden regelmäßig kontrolliert. "Falls es zu einem Schaden an einem Bauteil kommt, reparieren die Teams in unseren Werkstätten unsere Fahrzeuge so schnell wie möglich", so eine Bahnsprecherin.

Hintere Lok wird zum Ersatz

Das Zugpersonal habe längere Zeit versucht, die hintere, am Zugende fahrende Lokomotive am Bahnhof in Singen als Ersatz an die Spitze des Zuges zu setzen. Dies habe länger gedauert als gedacht und die Schwarzwaldbahn sei mit gut zwei Stunden Verzögerung weitergefahren.

Auf der Strecke kommt es immer wieder zu Verspätungen, dieser Grund war aber sicherlich außergewöhnlich. Zuerst hatte das Magazin "Spiegel" über den Vorfall berichtet.