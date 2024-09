So kriegt ein neuer Zeppelin in Friedrichshafen seine Hülle

In Friedrichshafen wird gerade ein neuer Zeppelin NT gebaut. Das dauert insgesamt zwei Jahre. Das Luftschiff soll ab dem Frühjahr für Rundflüge am Bodensee eingesetzt werden.

Bei der Zeppelin Luftschifftechnik GmbH in Friedrichshafen laufen zurzeit Arbeiten an einem neuen Zeppelin. Er soll ab Frühjahr 2025 im touristischen Flugbetrieb am Bodensee eingesetzt werden. Die exklusiven Rundflüge sind gefragt. Bis ein Zeppelin fertig ist, dauert es aber insgesamt mindestens zwei Jahre. Mit dem neuen Zeppelin NT sind es dann wieder zwei, die am Bodensee ihre Runden fliegen werden, ein dritter ist über den Ruhrgebiet im Einsatz.

Neuer Zeppelin kostet 20 Millionen Euro

Über eine 75 Meter lange Konstruktion aus Aluminium und Carbonträgern wird derzeit eine Außenhülle gespannt. Sie kommt von einer Spezialfirma aus den USA, die auch Raumanzüge für die NASA baut, so Ingenieur Steffen Schäufele von der Zeppelin Luftschifftechnik GmbH im Gespräch mit dem SWR.

Ich glaube, das Schwierige ist tatsächlich (...) das Überziehen von der Hülle auf die Struktur. Da braucht man viele Hände, auch viele erfahrene Hände, erfahrene Köpfe.

Das Überziehen der Hülle sei sehr aufwendig und dauere sechs bis acht Wochen, so Schäufele. Denn die reißfeste Spezialhülle muss perfekt sitzen und dicht sein, damit sie im Flugbetrieb mindestens zehn bis 15 Jahre hält. Sie müsse dem Innendruck und der Luftströmung standhalten.

Wie viele Zeppeline NT wurden bisher gebaut? Bisher sind insgesamt sieben Luftschiffe neuer Technologie in Friedrichshafen gebaut worden:

Der Prototyp " Friedrichshafen " war noch nicht für Passagiere zugelassen. 1997 hatte er seinen Jungfernflug, 2005 ging er zur Diamantensuche nach Botswana, 2007 war er kaputt.

" war noch nicht für Passagiere zugelassen. 1997 hatte er seinen Jungfernflug, 2005 ging er zur Diamantensuche nach Botswana, 2007 war er kaputt. Das 1. Serienluftschiff " Bodensee " (2001) ging 2004 nach Japan, 2010 war es zurück und flog wieder am Bodensee, 2024 wurde es umgetauft in " Hugo Eckener " und wechselte nach Essen.

" (2001) ging 2004 nach Japan, 2010 war es zurück und flog wieder am Bodensee, 2024 wurde es umgetauft in " " und wechselte nach Essen. Das 2. Serienluftschiff " Baden-Württemberg " (2003) flog am Bodensee und wurde nach nach Saisonende 2019 ausgemustert.

" (2003) flog am Bodensee und wurde nach nach Saisonende 2019 ausgemustert. Das 3. Serienluftschiff wurde 2008 in die USA verkauft, es hieß " Eureka ". 2012 kam es zurück und wird jetzt am Bodensee eingesetzt.

". 2012 kam es zurück und wird jetzt am Bodensee eingesetzt. Drei weitere Zeppeline NT wurden 2014-2017 für Goodyear gebaut. Sie fliegen in den USA.

Im Frühjahr 2025 soll der neue Zeppelin NT dann zu touristischen Rundflügen am Bodensee eingesetzt werden.