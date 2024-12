Airbus Defence and Space streicht mehr als 150 Stellen in Immenstaad

Am Airbus-Defence-and-Space-Standort Immenstaad am Bodensee sollen Stellen wegfallen. Bis Mitte 2026 will das Unternehmen konzernweit 2.000 Stellen abbauen.

Das Rüstungs- und Raumfahrtunternehmen Airbus Defence and Space hat angekündigt bis Mitte 2026 über 2.000 Stellen abzubauen. Betroffen ist auch der Standort in Immenstaad (Bodenseekreis). Airbus Defence and Space streicht über 150 Stellen in Immenstaad Keine Projektstellen sollen wegfallen In Immenstaad wird es vor allem die Raumfahrtsparte treffen. Insgesamt sollen am Bodensee über 150 Stellen wegfallen. Bei diesen handelt es sich laut Airbus Defence and Space um sogenannte Overhead Positions - also Stellen, die dem Management zuarbeiten, aber nicht einzelnen Projekten zugeschrieben sind. Dadurch wolle sich das Unternehmen schlanker aufstellen, so ein Pressesprecher. Auch wenn es im Verteidigungsbereich gut laufe, müsse sich Airbus Defence and Space wettbewerbsfähig für die Zukunft aufstellen. Der Kostendruck sei da, auch weil Mitbewerber gerade im Raumfahrtbereich stärker würden, sagte der Sprecher gegenüber dem SWR.