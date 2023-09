Kunst soll ein Stachel im Fleisch der Gesellschaft sein. Bei einer Skulptur in Singen am Hohentwiel trifft das allerdings in gefährlicher Weise zu. Die Figur wurde nun "entschärft".

Die Figur des Bildhauers und Malers Gero Hellmuth hat die Stadt vor einiger Zeit selbst aufgestellt, doch nun soll sie ein Sicherheitsrisiko für die Öffentlichkeit sein. Dabei steht die Figur schon seit einem Jahr auf dem Singener Marktplatz. Seit kurzem ist der Finger der Bronzedame zum Schutz dick eingepackt. Denn er gilt als zu spitz, als gemeingefährlich, könnte Kinder verletzen. Kinder könnten sich verletzen Ein Marktbeschicker hatte der Stadt das Problem gemeldet. Er will beobachtet haben, wie sich Kinder an dem Finger den Kopf gestoßen haben. Und die Fingerspitze liegt genau auf Augenhöhe von kleineren Kindern. Deshalb suchte die Stadt Singen eine Lösung und fand diese gemeinsam mit dem Künstler Gero Hellmuth. "Wenn sich wirklich ein Kind hier verletzten würde, dann würde ich mir schon Vorwürfe machen." Eine Biene bringt die Lösung Die Lösung des Problems entwarf der Künstler in seinem Atelier: Eine Biene soll die Bronzedame in den Finger stechen. Die Fingerkuppe schwillt an, wird rund, prall und nicht mehr gefährlich. "Jetzt wird der Finger nicht mehr so eine Spitze sein, sondern abgeflacht, und wenn da ein Kind gegen knallt, warum auch immer, dann ist es nicht mehr gefährlich", so Hellmuth.