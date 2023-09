Beim Sturm neulich ist "Spongebob Schwammkopf" im Hechinger Freibad in Schieflage geraten. Die anderen Figuren sind unbeschadet davongekommen und haben eine Schönheitskur bekommen.

Wer in Hechingen (Zollernalbkreis) lebt, kennt die Heckenfiguren von Betriebshofmitarbeiter Robert Kuricini. Er ist seit über 30 Jahren für die Freibad-Hecken zuständig und wollte sie nicht einfach fein-säuberlich gerade schneiden, sondern hat sich etwas einfallen lassen. Angefangen hat er einmal mit einem Hai und einem Delfin. Heute zwinkern den Schwimmerinnen und Schwimmern auch eine Meerjungfrau, "Patrick Star" und "Spongebob Schwammkopf" vom Beckenrand aus zu.

"Mittlerweile sind auch viele Smileys dazugekommen. Manche lächeln, manche schauen grimmig, damit die Badegäste keinen Scheiß machen."

"Spongebob Schwammkopf" steht schief

Durch den Sturm in der vergangenen Woche sind einige Bäume auf dem Hallen-Freibad-Gelände umgefallen. Überall lagen Äste herum. Einer hat auch Kuricinis Figur "Spongebob Schwammkopf" erwischt. Deshalb ist er in Schieflage geraten. Wahrscheinlich bleibt die Heckenfigur so schief, meint Robert Kuricini. Den anderen Heckentieren und Comicfiguren ist nichts passiert. Sie haben in dieser Woche lediglich eine Schönheitskur mit der Heckenschere bekommen.

"Egal wer hier - auch das erste Mal - ins Bad läuft, sagt: Wow, wie toll das aussieht! Das ist schön zu hören und macht uns stolz darauf."

Immer wieder Rätselraten in Hechingen

Kuricini freut sich darüber, dass er den Badegästen in Hechingen mit seinen Figuren eine Freude machen kann. Es sei besonders lustig, wenn er sich an eine neue Wildwuchshecke macht, sagte der Betriebshofmitarbeiter im Gespräch mit dem SWR: "Dann rätseln alle, was es wohl wird und haben ihren Spaß daran - ich inklusive."

Seine Familie hat Robert Kuricini ein Fotoalbum mit all seinen Werken gemacht. Auch an einem Kreisverkehr und bei der Stadthalle Museum steht jeweils eine Figur von ihm. SWR Tobias Rager

Nächstes Projekt: Hecke vor dem Schwimmbad

Eine Vorlage oder Schablone hat er nicht im Einsatz, nur seine Heckenschere und seine Muskelkraft. Mit dem Bild im Kopf legt er dann einfach los - manches Mal dauert es Jahre, bis eine Figur ganz fertig ist. Als nächstes ist ein meterlanger Drache oder eine Seeschlange vor dem Schwimmbad-Eingang in Planung. Dafür muss die Hecke aber noch weiter wachsen.