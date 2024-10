Vor 100 Jahren von Friedrichshafen über den Atlantik

per Mail teilen

Vor 100 Jahren startete ein Gigant aus Friedrichshafen über den Atlantik: Der Zeppelin LZ 126, damals das größte Luftschiff der Welt. Ziel: New York.

Am 12. Oktober 1924 startete der Zeppelin LZ 126 mit 27 Besatzungsmitgliedern zu seiner Fahrt Richtung Nordatlantik. Das Ziel: Lakehurst bei New York, deshalb wurde er auch "der Amerikazeppelin" genannt. Der Zeppelin war mit 200 Metern Länge damals das größte Luftschiff der Welt.

Bau rettet den Standort Friedrichshafen

Der Zeppelin LZ 126 wird auch Botschafter des Friedens genannt. Denn er wurde als Reparationszahlung für ein zerstörtes Militärluftschiff an die Amerikaner übergeben. Der Bau half, den Fortbestand der Luftschiff-Werft am Bodensee sicherzustellen. Denn nach den Bestimmungen des damals geltenden Versailler Vertrags durften in Deutschland eigentlich keine Großluftschiffe mehr gebaut werden. Doch der Auftrag für die Amerikaner im Wert von über 3 Millionen Reichsmark wurde genehmigt.

Empfang durch den amerikanischen Präsident

Nach 81 Stunden Fahrt erreichte der Zeppelin sein Ziel. Bilder des Amerikazeppelins über der Freiheitsstatue gingen um die Welt. Hugo Eckener, der Führer des Luftschiffs, wurde mit seiner Crew durch Präsident Calvin Coolidge im Weißen Haus empfangen. Der Zeppelin, der in Amerika unter dem Rufnamen ZR III unterwegs war, wurde von 1924 bis 1932 für Versuchs- und Langstreckenfahrten eingesetzt.

Kein freiwilliges Manöver, aber ein spektakulärer Anblick. LZ126 steht nach einer Windböe "auf dem Kopf." Pressestelle Zeppelinmuseum Friedrichshafen

Vorträge und Stummfilm mit Musik

Das Zeppelinmuseum begeht das 100-jährige Jubiläum mit einer Vortragsreihe und einer Stummfilm-Vorführung mit Livemusik. Dabei geht es um politische Dimensionen des Luftschiffs, aber auch technische Weiterentwicklungen oder die Bedeutung für die amerikanische Marinepolitik. Den Abschluss macht eine Stummfilm-Matinee mit einem Dokumentarfilm über die Geschichte von LZ 126.