Die beiden sieben und neun Jahre alten Jungen wurden am Ostersonntag in einer Wohnung in Hockenheim gefunden. Zur Todesursache kann die Polizei noch nichts sagen. Man müsse die Obduktionen abwarten, so der Mannheimer Polizeipräsident, Siegfried Kollmar. Er erwartet im Laufe der Woche ein erstes Ergebnis.