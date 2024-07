Wie sicher ein Flughafen aus ihrer Sicht ist, bewerten Piloten beim jährlichen Flughafencheck. BW steht dabei ziemlich gut da - bis auf eine Ausnahme.

Der Flughafen in Mannheim ist aus Sicht von Piloten der unsicherste in Baden-Württemberg. Das hat die Pilotenvereinigung Cockpit (VC) in ihrem jährlichen Flughafencheck ergeben. Erstmals wurde bei dem Ranking auch die Schweiz mit in die Bewertung aufgenommen. Insgesamt bewerteten die Pilotinnen und Piloten 31 Flughäfen in Deutschland und der Schweiz. Dabei landete der Mannheimer Flughafen auf dem letzten Platz des Gesamtrankings.

Flughafen-Check: So sicher sind die Flughafen in BW

Der mit Abstand am besten bewertete Flughafen in Baden-Württemberg liegt in der Landeshauptstadt. Doch während der Stuttgarter Flughafen 2023 noch auf Platz drei hinter München und Leipzig landete, schafft er in diesem Jahr nur auf den vierten Platz. Grund dafür ist, dass erstmals der Flughafen Zürich (Schweiz) mit in die Bewertung aufgenommen wurde. Dieser überzeugte die Piloten durch die konsequente Nutzung sogenannter Stopbars bei Tag und bei Nacht. Mithilfe der roten Lichter an der Start- und Landebahn könne verhindert werden, dass andere Flugzeuge aus Versehen in diesen Bereich geraten.

Wer steckt hinter dem Flughafencheck? Seit 1987 führt die Arbeitsgruppe Airport and Ground Environment (AGE) der Vereinigung Cockpit (VC) eigenen Angaben zufolge einen jährlichen Sicherheitscheck von deutschen Verkehrsflughäfen durch. In diesem Jahr wurde die Untersuchung erstmalig in Zusammenarbeit mit der Schweizer Pilotenvereinigung Aeropers durchgeführt. Grundlage der Bewertung ist eigenen Angaben zufolge ein Kriterienkatalog, "der kontonuierlich an die sich veränderten Anforderungen angepasst wird und der die aus Pilotensicht sinnvolle und für eine optimale Sicherheit notwendige Ausrüstung von Flughäfen umfasst".

Im Mittelfeld des Rankings landeten zwei weitere Flughafen in Baden-Württemberg: Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden liegt mit einer Gesamtnote von 1,98 auf dem zehnten Platz. Acht Plätze dahinter landete der Bodensee-Airport Friedrichshafen mit einer Gesamtnote von 2,24.

Mannheimer Flughafen schneidet am schlechtesten ab

Auf dem letzten Platz landete der vergleichsweise kleine Flughafen Mannheim. Dieser bekam von den Piloten lediglich eine 2,85. Dennoch erfüllt er alle gesetzlichen Mindeststandards. Doch auch andere Flughäfen, die von Menschen aus Baden-Württemberg gerne genutzt werden, landeten im unteren Drittel des Rankings. Der Flughafen Memmingen - oder auch Munich West - landete auf Platz 27, Basel (Schweiz) lediglich zwei Plätze vor Mannheim auf Platz 29.

Dass kleinere Flughäfen mit einem geringeren Flugaufkommen wie Mannheim mit in die Untersuchung einbezogen wurden, erklärt die VC damit, dass aus Pilotensicht eine gute Ausstattung deshalb von großer Bedeutung sei, "da die häufig als Ausweichflughäfen für große Drehkreuze fungieren". Bei diesen müssten sie eine "große Anzahl von Flugzeugen aufnehmen und abfertigen". Dies könne unter anderem bei Unwettern am Zielflughafen der Fall sein. Generell sei die Sicherheit auch an kleinen Flughäfen in Deutschland "sehr hoch", so die VC.