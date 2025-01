Zuflucht für Haustiere über Silvester

Böller und Feuerwerk an Silvester bedeuten für viele Haustiere Stress pur. Um den Haustieren den Jahreswechsel so entspannt wie möglich zu gestalten, buchen manche Besitzerinnen und Besitzer ihre Hunde über Silvester in einem Hundehotel ein - mit extra schallgedämmten Räumen. Oder es geht in den Urlaub da hin, wo es einfach nicht viel Feuerwerk gibt - zum Beispiel in den Schwarzwald. Aber auch im Tierheim gibts Ideen, um es Katze, Hund und Co. möglichst entspannt in der Silvesternacht zu machen.