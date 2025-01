Sonnenschein und Nebel am Silvestertag

Am letzten Tag des Jahres scheint die Sonne in Baden-Württemberg so langsam durch den Nebel der letzten Tage hindurch, dieser hält sich aber vor allem im Norden noch hartnäckig. Der Silvestertag startet mit Temperaturen zwischen -10 und -1 Grad. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf 9 Grad im Hochland und 4 Grad im Flachland. Am Neujahrstag wird es dann schon fast frühlingshaft mit Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad, dazu scheint die Sonne.