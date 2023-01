Für einen Euro am Tag mit Bus und Bahn quer durchs Land: Ab März startet in BW das Jugendticket. Für wen sich das Angebot lohnt und wie es sich vom Deutschlandticket unterscheidet.

Ab März startet in Baden-Württemberg ein 365-Euro-Ticket für junge Menschen. Das Land will mit dem Jugendticket (auch JugendticketBW genannt) den Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr erleichtern. Dabei soll vor allem der Preis locken, der günstiger sei als die bisherigen Angebote für Schüler und Studenten oder auch das geplante Deutschlandticket. Die wichtigsten Infos dazu sind hier zusammengefasst.

Das Jugendticket können Menschen unter 21 Jahren (also bis einschließlich 20 Jahre) nutzen, ebenso wie Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende unter 27 Jahren (also bis einschließlich 26 Jahre). Voraussetzung ist, dass Hauptwohnsitz oder Schule beziehungsweise Hochschule in Baden-Württemberg liegen.

Das Ticket gilt nur in Baden-Württemberg und nur im Regionalverkehr. Fernverkehrszüge sind ausgeschlossen. Das Ticket ist also beispielsweise im IC, ICE, TGV oder Flixtrain nicht gültig (ausgenommen dabei ist die IC-Verbindung zwischen Stuttgart und Singen im Kreis Konstanz).

Das Jugendticket wird ausschließlich als Jahreskarte angeboten - entweder im Abo mit monatlicher Zahlung oder auch als Jahresticket mit Einmalzahlung im Voraus. Die Mindestbezugsdauer beträgt ein Jahr. Danach kann das Jahresabo flexibel zu jedem Monatsende gekündigt werden.

Das Jugendticket kann bei den Verkehrsverbünden in Baden-Württemberg gekauft werden. Wenn nicht schon jetzt sollte das demnächst über die jeweiligen Internetseiten gehen. Zuständig ist der Verkehrsverbund am Wohnort oder am Ort der Schule.

Wer bereits ein Schüler-, Azubi- oder Studententicket besitzt, sollte auf das Jugendticket wechseln können. In einigen Verkehrsverbünden wird automatisch auf das Jugendticket umgestellt, wenn der Kunde oder die Kundin nichts dagegen hat (beispielsweise beim VVS in der Region Stuttgart). In anderen muss der Wechsel beantragt werden (beispielsweise beim Tübinger naldo). Wer schon ein Abo besitzt, sollte sich also bei seinem Verkehrsverbund informieren. In der Regel informieren diese von selbst vorab per Email oder Brief.

Das Jugendticket hat eine Mindestlaufzeit von einem Jahr und endet zum Ende des Monats, wenn die Kundinnen und Kunden es kündigen. Oder wenn die Voraussetzungen zum Bezug des Tickets wegfallen: Also entweder wenn die Abonnentin oder der Abonnent 21 Jahre alt wird. Oder wenn eine Abonnentin oder der Abonnent eine Fort- oder Weiterbildung betreibt und 27 Jahre alt wird beziehungsweise seine Fort- oder Weiterbildung abschließt.

Das Jugendticket wurde bereits Ende 2021 vom Land Baden-Württemberg beschlossen. Das Deutschlandticket (auch 49-Euro-Ticket genannt) wurde Ende vergangenen Jahres von Bund und Ländern auf den Weg gebracht als Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Sie unterscheiden sich vor allem bei Preis und Gültigkeitsbereich. Hier die wesentlichen Unterschiede: