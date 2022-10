Die Deutsche Bahn hat zum Fahrplanwechsel im Dezember mehr Zugverbindungen angekündigt - auch für Baden-Württemberg. Zugleich steigen die Ticketpreise.

Auf vielen wichtigen Fernverkehrsstrecken der Deutschen Bahn (DB) sollen ab dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 die Fernzüge häufiger und auch schneller unterwegs sein - insbesondere zwischen dem Nordwesten und dem Süden Deutschlands. Ein Meilenstein ist laut Bahn die Inbetriebnahme der neuen Schnellstrecke zwischen Wendlingen und Ulm. Dadurch verkürzt sich die Fahrtzeit zwischen Stuttgart und München um rund 15 Minuten. Auch das Angebot wird deutlich ausgeweitet - auf täglich 90 Fahrten. Das sind 20 mehr als bisher. Damit gibt es dann zweimal pro Stunde eine direkte ICE-Verbindung zwischen München und Köln - einmal via Stuttgart und einmal via Nürnberg.

Zudem sollen von Basel, Freiburg, Offenburg, Karlsruhe oder Mannheim mehrere ICE-Züge ohne Umstieg über Köln weiter in den Nordwesten fahren. Ziele seien etwa Düsseldorf, Münster oder Bremen. Auf der Linie von Basel Richtung Nordwesten sollen künftig neue ICE-Züge mit über 900 Sitzplätzen zum Einsatz kommen. Auf der Gäubahn zwischen Stuttgart, Singen und Zürich werden laut Deutscher Bahn mehr moderne Doppelstock-Intercity-Züge eingesetzt, zusätzlich gibt es eine weitere Direktverbindung zwischen der Landeshauptstadt und der Schweiz.

Neue Nachtzugverbindungen in Baden-Württemberg

Ab Mitte Dezember können Reisende in Stuttgart auch die neuen Nachtzugverbindungen über Göppingen und Ulm nach Wien, Venedig, Budapest, Zagreb und Rieka nutzen. Außerdem soll der Nachtzug zwischen Zürich und Hamburg dann auch in Bruchsal und Heidelberg halten. Ein neuer Nachtzug mit Schlaf- und Liegewagen fährt laut Bahn ab Freiburg, Offenburg, Karlsruhe und Mannheim ab Dezember über Nacht nach Halle, Leipzig, Dresden, Berlin, Bad Schandau und Prag.

Zum Fahrplanwechsel wird Bahnfahren aber auch spürbar teurer: Die Preise im Fernverkehr steigen im Schnitt um knapp fünf Prozent. Das hatte der Konzern bereits Ende September bekanntgegeben. Die sogenannten Flextickets kosten dann sogar knapp sieben Prozent mehr.

Ab 11. Dezember fahren Nachtzüge auch ab Stuttgart nach Wien, Venedig, oder auch Budapest. dpa Bildfunk Picture Alliance

Deutsche Bahn will ICE 3neo-Züge einsetzen

Auf der neuen Schnellfahrstrecke zwischen Wendlingen und Ulm werden dann schrittweise neue ICE 3neo-Züge eingesetzt. Allerdings erwartet die Bahn auch Behinderungen durch Baustellen. Einige Verbindungen müssten zeitweise angepasst werden, hieß es. Details zum neuen Fahrplan und Fahrkarten gibt es ab Mittwoch.

Mit besseren Anbindungen an den Frankfurter Flughafen will die Bahn nach eigenen Angaben "eine schnelle und umweltfreundliche Alternative zum Kurzstreckenflug" bieten. Mit der Verlängerung der ICE-Strecke bis Hamburg können künftig Reisende aus Münster, Osnabrück und Bremen ohne Umstieg im Schnellzug bis zum Frankfurter Flughafen fahren. Für die bestehende Verbindung aus München und Augsburg "erweitert die DB das Sitzplatzangebot um bis zu 60 Prozent", so die Bahn. Die Änderungen treten ab dem 11. Dezember 2022 in Kraft. Bei Buchungen bis zum 10. Dezember gelten noch die alten Preise.