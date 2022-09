Bahn-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm: Wer profitiert wirklich?

per Mail teilen

Am 11. Dezember soll die Bahn-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm in Betrieb gehen. Aber kommen tatsächlich die schnelleren Verbindungen, wie die Deutsche Bahn sie seit Jahren anpreist?

Im Dezember vergangenen Jahres ging die Countdown-Uhr der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof Ulm in Betrieb. (Archivbild) SWR Annette Schmidt

"Schneller zwischen Ulm und Stuttgart" - so kündigt die Bahn die Vorzüge der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm an. Die Countdown-Uhr im Ulmer Hauptbahnhof zeigt: Es dauert nicht mehr lange bis zum Start am 11. Dezember. Aber es ist nach Angaben der Bahn eine "vorzeitige Inbetriebnahme". Bis die Strecke zwischen Ulm und Stuttgart vollständig und mit großer Zeitersparnis genutzt werden kann, vergehen noch Jahre.

Zeitplan: So geht es weiter mit der Neubaustrecke 11. Oktober: Der neue Fahrplan wird im Detail veröffentlicht. 11. Dezember: Die ersten Personenzüge fahren mit Fahrgästen über die neue Strecke; der Bahnhalt Merklingen nimmt den Betrieb auf. 2025: Stuttgart 21 soll zumindest teilweise in Betrieb genommen werden. 2027: Das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm soll vollständig fertiggestellt sein. Beim Bahnprojekt S21 und der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Veränderungen im Zeitplan. Diese Liste stellt den aktuellen Zeitplan dar.

Am Montagabend wurden der neue Fahrplan und die neuen Verbindungen vorgestellt. Demnach soll jede Stunde in jede Richtung ein Fernverkehrszug über die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm fahren und anschließend über die alte Strecke weiter nach Stuttgart.

Einmal in der Stunde fährt auch ein Inter-Regio-Express von Ulm, aber nur bis Wendlingen. Dort müssen die Reisenden im Regionalverkehr umsteigen.

Der Plan der Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm, aus einer Präsentation der DB Netze zur Inbetriebnahme im September 2022. DB Netze

Es wird aber auch weiterhin Nah- und Fernverkehrszüge über die bisherige Strecke über Geislingen von und nach Stuttgart geben. Warum die Neubahnstrecke noch nicht vollständig in Betrieb gehen kann? Der Fahrplanchef der Deutschen Bahn im Südwesten, Rüdiger Weiß, erklärt das so:

Zum einen gebe es eine eingleisige Engstelle in Wendlingen, zum anderen müssten die Züge derzeit auch noch auf die alte Strecke über Plochingen geleitet werden. Und zwar so lange, bis im Dezember 2025 der Fildertunnel von Wendlingen nach Stuttgart in Betrieb gehen wird.

Erst in drei Jahren, wenn Stuttgart 21 mit dem neuen Bahnhof am Flughafen in Betrieb gehen soll, dann wird auch die Neubaustrecke Ulm-Stuttgart voll genutzt werden können.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montagabend: "Es wird einiges besser, aber noch nicht alles!" dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weissbrod

Der Baden-Württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann erklärt, warum die Neubaustrecke dennoch vorab schon in Betrieb genommen wird: Erstens wolle man das Vier-Milliarden-Projekt nicht ungenutzt lassen. Schließlich bringe die Inbetriebnahme schon ab Dezember große Vorteile zum Beispiel für Merklingen. Und zweitens wäre im Falle einer Nicht-Nutzung zu befürchten, dass die Tunnel von Fledermäusen bevölkert werden würden, so Hermann.

Im Regionalverkehr verkürzt sich ab Dezember die Reisezeit von Ulm nach Stuttgart um vier bis sieben Minuten, erklärt das Verkehrsministerium in einer Pressemitteilung, 30 bis 40 Minuten spare man auf der Fahrt von Ulm nach Reutlingen und Tübingen.

Die Fahrzeitersparnis der Schnellfahrstrecke soll 14 Minuten mit ICE, 20 Minuten mit IC betragen. Dementsprechend werden die Abfahrts- und Ankunftszeiten in München angepasst.

Deutsche Bahn kündigt weitere Pressekonferenz an

Es wird einiges besser ab Dezember, aber noch nicht alles, so Verkehrsminister Hermann. Wie sich die Inbetriebnahme der Neubaustrecke auf den Fernverkehr auswirkt – ob zum Beispiel die ICEs nach Berlin oder die nach Hamburg über die neue Strecke fahren – das will die Bahn erst am 11. Oktober einer eigenen Pressekonferenz erklären.