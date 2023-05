per Mail teilen

"Wir schaffen das nicht", hieß es zuletzt immer häufiger aus mehreren Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg. Gemeint sind die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten. Jetzt gibt es ein Signal aus Berlin.

Bund und Länder haben sich beim Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt am Mittwoch nach stundenlangen Verhandlungen auf eine neue Lastenverteilung bei den Flüchtlingskosten geeinigt. Der Bund stellt den Ländern in diesem Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich für die Versorgung von Flüchtlingen bereit. Das geht aus einem Beschluss hervor, den die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vereinbart haben. Mit dem Geld sollen die Länder unterstützt werden, ihre Kommunen zusätzlich zu entlasten und die Digitalisierung der Ausländerbehörden zu finanzieren

"Unser Land steht vor einer großen Herausforderung", sagte Scholz bei der abschließenden Pressekonferenz im Kanzleramt. Das Treffen sei "konstruktiv und gut" gewesen, sagte Scholz. "Ich finde, das ist ein guter Tag des deutschen Föderalismus, den wir heute haben." Es sei gut für die Demokratie, gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Im November soll dann bei einer regulären Ministerpräsidentenkonferenz beraten werden, wie das System längerfristig weiterentwickelt werden kann, wie Scholz ergänzte. Eine Arbeitsgruppe soll bis dahin weitere Vorschläge unterbreiten. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betonte, dass das Treffen besser als erwartet verlaufen sei. Bei der Frage der finanziellen Lastenverteilung sagte der SPD-Politiker, er verstehe, dass der Bund wegen des Haushalts restriktiv sein müsse. Die Länder sähen aber auch die Belastungen der Kommunen. Die Positionen zwischen Bund und Länder seien daher noch nicht identisch.

78 Prozent mehr Erstanträge auf Asyl in Deutschland als im Vorjahreszeitraum

In den ersten vier Monaten des Jahres wurden in Deutschland laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 101.981 Erstanträge auf Asyl gestellt. Das waren 78 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Viele Kommunen sehen sich bei der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge an der Belastungsgrenze.

"Wir werden hart bleiben", hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Vorfeld der Verhandlungen gesagt. Besonders wichtig sei ihm die Frage nach der Finanzierung der Unterbringung, so der Grünen-Politiker zu Wochenbeginn. Er hatte angekündigt, bei diesem Thema als Anwalt der Kommunen auftreten zu wollen. "Die Kommunen sind eh schon in einer schwierigen Situation", sagte Kretschmann.