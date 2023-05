Heute findet das Bund-Länder-Treffen zur Unterbringung und den damit verbundenen Kosten für Geflüchtete statt. Der Flüchtlingsrat BW kritisiert die CDU und Winfried Kretschmann.

Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg befürchtet, dass die heutigen Bund-Länder-Beratungen zur Migrationspolitik die Situation der Geflüchteten im Land verschlechtern könnte. Hintergrund ist der Streit zwischen Bund und Ländern, wer die Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge tragen soll.

Kretschmann will "Anwalt der Kommunen" sein

"Wir werden hart bleiben", hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Vorfeld der Verhandlungen gesagt. Der Bund müsse mehr Geld geben für die Versorgung der Flüchtlinge. "Wir brauchen eine faire Verteilung zwischen den staatlichen Ebenen", sagte er. Besonders wichtig sei die Frage nach der Finanzierung der Unterbringung. Er wolle bei diesem Thema als Anwalt der Kommunen auftreten. "Die Kommunen sind eh schon in einer schwierigen Situation", sagte Kretschmann.

Vom Bund jedoch kommen keine Signale in diese Richtung: eine Lösung des Streits nicht in Sicht. Deshalb befürchtet der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, zu dem sich lokale Initiativen zusammengeschlossen haben, dass die Bundesregierung die Länder anders ruhig stellen wird - nämlich mit Gesetzesverschärfungen auf Kosten Geflüchteter. Konkret etwa mit der Ausweitung sogenannter sicherer Herkunftsstaaten, mehr und längerer Abschiebehaft und stärkerer Abschottung an den EU-Außengrenzen. Das hatte unter anderem die CDU-Fraktion im Landtag gefordert.

CDU fordert Grenzschutz zur Schweiz

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl und Migrationsministerin Marion Gentges (beide CDU) forderten im Vorfeld des Gipfels stationäre Grenzkontrollen zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz. Es brauche "ein Bündel an rasch wirkenden Maßnahmen", solange es keinen wirksamen Schutz der EU-Außengrenzen gebe, sagte Strobl. "Dazu gehört in der Letztinstanz ein wirksamer Grenzschutz an anderen Grenzen, etwa an der Grenze Deutschlands zur Schweiz", so Strobl. Entsprechende Kontrollen gibt es bereits an der Grenze zwischen Österreich und Bayern.

Aus Sicht seiner Kabinettskollegin Gentges braucht es bei der Flüchtlingsaufnahme mehr Struktur und Ruhe. "Jede Maßnahme, die einen ordnenden Effekt hat, muss jetzt auf den Tisch", sagte sie. Es brauche Gespräche über die Umsetzung von Maßnahmen zur Grenzsicherung. Nach Angaben der beiden Ministerien wurden in den ersten drei Monaten des Jahres mehr als 2.500 illegale Einreisen über die Grenze zur Schweiz festgestellt.

Gentges: Länder können Flüchtlingszahlen nicht beeinflussen

Auch Gentges fordert mehr Geld von der Bundesregierung. "Der Bund muss sich endlich für gerechte Verteilungsverfahren innerhalb der EU einsetzen und den Kommunen konkrete sowie verlässliche Finanzierungszusagen machen - und zwar ohne, dass sie diese immer wieder einfordern müssen", so die Migrationsministerin. Schließlich könnten die Länder die Zahl der ankommenden Flüchtlinge nicht beeinflussen.

"Mehr Menschen als jemals zuvor, die zu uns kommen, aber kein adäquater finanzieller Ausgleich durch den Bund für die Kommunen, die diese Aufgabe schultern müssen - bereits der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass hier etwas schiefläuft."

LEA-Leiter schlägt Entlastung des Asylsystems vor

Flüchtlingsrat sorgt sich vor rassistischen Stimmungen

Doch löse das keine Probleme, so der Flüchtlingsrat gegenüber dem SWR, sondern verstärke rassistische Stimmungen. Der Flüchtlingsrat kritisiert zudem, dass Kretschmann in der Debatte nur aufs Geld fokussiert sei. Es wäre vielmehr Zeit, die Weichen zu stellen für eine zukunftsorientierte Unterbringunspolitik.