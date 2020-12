Mittwoch, 9. Dezember 2020

Das war der Mittwoch in Baden-Württemberg

Aktuelle Zahlen und Schnelltests in Tübingen

20:48 Uhr

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat angekündigt, dass es in seiner Stadt vor den Weihnachtsbesuchen kostenlose Schnelltests geben soll. Das und weitere Corona-Nachrichten vom Mittwoch kurz zusammengefasst im Corona-Ticker.

Schwerpunktkontrollen auf Maskenpflicht

20:38 Uhr

Im ganzen Land führt die Polizei derzeit Schwerpunktkontrollen durch. Ein Schwerpunkt der Kontrollen liegt in dieser Woche auf der Maskenpflicht, die in Fußgängerbereichen, auf Märkten, im Nahverkehr sowie in und vor Geschäften und Einkaufszentren gilt. Die Angesprochenen hätten sich nach einer Zwischenbilanz der Beamten von heute fast ausnahmslos einsichtig gezeigt und ihr Verhalten korrigiert. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) zeigte sich zufrieden mit den polizeilichen Kontrollen - sie stießen auf große Akzeptanz, die Menschen im Land würden positiv reagieren. Noch bis zum 13. Dezember sind weitere 16 Schwerpunktaktionen der Polizei geplant. Allein am vergangenen Wochenende zählte die Polizei rund 6.240 Verstöße gegen die Corona-Verordnung - 4.400 davon waren Verstöße gegen die Maskenpflicht.

Sporthalle wird Impfzentrum: Tigers Tübingen müssen ausweichen

19:16 Uhr

Der Basketball-Verein "Tigers Tübingen" spielt künftig in Rottenburg: Die Nachbarstadt stellt dem Zweitligisten eine Halle zur Verfügung, weil die Paul-Horn-Arena in Tübingen ab kommender Woche als Impfzentrum genutzt wird.

Hotspot Mannheim: Friseursalons schließen

18:59 Uhr

Mannheim ist mit einem Inzidenzwert von über 200 ein sogenannter Corona-Hotspot. Dort gelten deshalb besonders strenge Corona-Regeln. Am Mittwoch mussten nun auch Friseure sowie Nagel- und Sonnenstudios schließen.

Klage abgewiesen: Regionalliga Südwest startet

18:35 Uhr

Die Regionalliga Südwest darf ab dem 11. Dezember wieder spielen. Das hat das Landgericht Mannheim heute entschieden. Damit lehnte das Gericht die Klage der sechs Regionalligisten TSV Schott Mainz, Bahlinger SC, Astoria Walldorf, FC Gießen, TSV Steinach und Eintracht Stadtallendorf ab. Sie wollten per einstweiliger Verfügung den Restart am 11. Dezember noch in letzter Sekunde stoppen.

Lucha: Kein Besuchsverbot in Pflegeheimen

18:33 Uhr

Besuchsverbote in Pflegeheimen waren von März bis Mai für Bewohner und ihre Angehörigen unerträglich. Das soll sich nicht wiederholen. Wenn nach Weihnachten ein harter Corona-Lockdown in Baden-Württemberg kommen sollte, wird es keine pauschalen Besuchsverbote in Pflegeheimen geben. Das teilte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) mit.

18:23 Uhr

Dem baden-württembergischen Landesgesundheitsamt wurden heute (Stand: 16 Uhr) 4.042 bestätigte neue Infektionen mit dem Coronavirus (gesamt: 174.946) gemeldet. Heute vor einer Woche lag die Zahl der Neuinfektionen bei 3.160 Personen. Derzeit befinden sich 489 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 286 invasiv beatmet. Insgesamt sind derzeit rund 80 Prozent der betreibbaren 2.927 Betten belegt. 59 weitere Personen sind laut Behörde in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (gesamt: 3.228). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen und liegt bei 160,2 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Gestern lag sie bei 153,4. Insgesamt zwölf Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg überschreiten derzeit die Grenze von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche. Dieser Wert ist ausschlaggebend für strengere Corona-Regeln, die die Landesregierung in der Hotspot-Strategie festgelegt hat. Spitzenreiter im Land ist der Stadtkreis Pforzheim, der weiterhin als einziger Kreis über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 300 liegt (337,4).

18:02 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Menschen aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Ich werbe sehr dafür und rufe dazu auf", sagte er der "Stuttgarter Zeitung". Kretschmann widersprach in dem Interview Ängsten, die neuen Impfstoffe auf Basis der Boten-RNA-Technologie könnten das Erbgut verändern. Dies sei definitiv nicht der Fall. "Ich halte da jede Angst für unbegründet", sagte er. Kretschmann ist nach eigenen Angaben bereits gegen Grippe und Pneumokokken geimpft.

Britische Behörde warnt Allergiker vor Impfstoff

18:00 Uhr

Nach zwei Fällen allergischer Reaktionen hat die britische Arzneimittelaufsicht eine Warnung an Menschen mit "erheblicher allergischer Vorgeschichte" ausgesprochen. Es geht um den Impfstoff von Biontech und Pfizer.

Tübingen schützt Altenheimbewohner besser als anderswo

17:31 Uhr

Tübingen schützt seine Altenheimbewohner offensichtlich besser als andere Städte vor einer Corona-Infektion. Während in anderen Teilen Deutschlands hohe Todeszahlen auftreten, sind die Infektionszahlen in der Stadt am Neckar vergleichsweise gering.

Kreis Heilbronn will Ausgangssperren einführen

16:55 Uhr

Von Freitag an sollen auch im Landkreis Heilbronn Ausgangssperren und weitere Einschränkungen gelten. Wie bereits jetzt in der Stadt Heilbronn ist es dann nur noch in dringenden Fällen erlaubt, zwischen 21 Uhr und 5 Uhr die Wohnung zu verlassen. Gesundheitsamtsleiter Thomas Schell geht fest davon aus, dass die Corona-Inzidenzzahlen heute zum dritten Mal in Folge die Hotspot-Marke überschreiten. Die Stadt Heilbronn hatte bereits vor einer Woche eine Ausgangssperre verhängt.

Corporate Health Award 2020 geht an den SWR

16:37 Uhr

Der SWR ist mit seinem Gesundheitsmanagement als besonders nachhaltiger Arbeitgeber in der Branche "Kommunikation und Medien" ausgezeichnet worden. Gerade in Zeiten einer weltweiten Pandemie stehen der Erhalt und die Förderung der Gesundheit von Beschäftigten im Unternehmen im Fokus. Die Arbeitgeber mit den vorbildlichsten Konzepten zum betrieblichen Gesundheitsmanagement wurden dafür mit dem "Corporate Health Award" geehrt. Den ersten Platz und damit den Sieger-Award konnte der SWR gewinnen.

Gewerkschaft: Polizisten sollen zuerst geimpft werden

15:46 Uhr

Polizisten sollten nach Ansicht der Deutschen Polizeigewerkschaft bei Impfungen gegen das Coronavirus gleich in der ersten Phase berücksichtigt werden "Wir sind täglich höchsten Gefahren beim direkten Kontakt mit Maskenverweigerern, Querdenkern und anderen konfrontiert", sagte der Stellvertretende Bundes- und Landesvorsitzende Ralf Kusterer. Die Polizei müsse daher in der ersten Priorisierungsphase dabei sein. Nach der Impfstrategie der grün-schwarzen Landesregierung sollen zuvorderst Menschen geimpft werden, die wegen ihres Alters oder Gesundheitszustands besonders von schweren Covid-19-Verläufen bedroht sind. Die "zweite zu priorisierende Gruppe" umfasst Beschäftigte in der Gesundheitsversorgung und Altenpflege. Mitarbeiter der Polizei zählt die Landesregierung zu den "darüber hinaus zu schützenden Personen", die in wichtigen Bereichen der Daseinsvorsorge und für die Aufrechterhaltung zentraler staatlicher Funktionen eine Schlüsselstellung besäßen.

Gurgeln mit Mundspülung kann Viruslast senken

14:59 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rät zum Gurgeln, um die Gefahr einer Corona-Ansteckung zu verhindern. Dahinter stehe die Idee, dass Gurgeln mit speziellen Mundspülungen oder sogar Kochsalz die Viruslast im Mund-und-Rachen-Raum senken soll. Wissenschaftlich belegt sei eine Senkung der Viruslast aber noch nicht.

Spahn: Über-60-Jährige bekommen FFP2-Masken

14:48 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die neue Rechtsverordnung zur Versorgung von Risikogruppen mit FFP2-Masken vorgestellt. Über 60-Jährige sollen sich demnach für die Weihnachtsfeiertage jeweils drei FFP2-Schutzmasken in Apotheken abholen können. Für Anfang kommenden Jahres soll es dann zwei fälschungssichere Coupons für jeweils sechs Schutzmasken geben. Der Gesundheitsminister betonte, dass die Masken kein Freifahrtschein seien, um unachtsam zu sein - sie würden aber die Gefahr für eine Ansteckung erheblich senken. Außerdem warnte Spahn davor, dass Bürger mit Blick auf mögliche Schließungen von Geschäften nun in Scharen in die Innenstädte strömen. Die Kontakte müssten bereits jetzt möglichst stark reduziert werden.

14:40 Uhr

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) will mit kostenlosen Corona-Schnelltests Weihnachtsfeiern in der Familie so sicher wie möglich machen. Der Grünen-Politiker sagte gegenüber dem SWR, dazu habe die Stadt große Mengen Tests gekauft. Die Bürger könnten sich "kurz vor dem Besuch bei den betagten Verwandten" auf dem Marktplatz testen lassen. Die baden-württembergische Stadt will schon länger vor allem alte Menschen schützen, unter anderem durch die Ausgabe von FFP2-Masken und verbilligte Taxifahrten. Außerdem hatte die Stadt schon vor Monaten an jüngere Menschen appelliert, vormittags nicht einkaufen zu gehen und diese Zeit den Senioren zu überlassen.

DHL übernimmt in BW Verteilung des Impfstoffs

12:55 Uhr

Die Deutsche Post übernimmt auch in Baden-Württemberg die Logistik für die Verteilung des Corona-Impfstoffs. Die Tochter DHL sei damit beauftragt worden, teilte ein Sprecher des zuständigen Sozialministeriums mit. Zuvor hatte der Bonner Konzern bereits in Niedersachsen den Zuschlag erhalten. DHL solle rund 2,2 Millionen Impfdosen und rund 350 Paletten Zubehör für das Land Niedersachsen lagern und transportieren, hatte die Post erklärt. In Nordrhein-Westfalen hatte zuvor der Logistikkonzern Kühne+Nagel einen Vertrag vereinbart. Dieser umfasst die Lagerung und den Vertrieb an die Impfzentren des Bundeslandes.

Experten warnen: Daten von Geimpften dürfen nicht verloren gehen

12:47 Uhr

Medizinische Fachgesellschaften warnen vor folgenreichen Datenlücken in der ersten Phase der Impfung gegen das Coronavirus. In dieser Phase seien für die Impfungen nicht die üblichen Versorgungsstrukturen wie niedergelassene Ärzte zuständig, sondern Impfzentren. Diese nutzten jedoch nicht die üblichen Abrechnungswege, sondern hätten eigene Logistik, Datenflüsse und Dokumentationen. Die Informationen zur Impfung tauchten dadurch nicht in den Abrechnungsdaten der gesetzlichen Krankenversicherungen auf, warnen die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie (Ulm), die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (Köln) und die Impfstoffinitiative Vac4EU.

12:25 Uhr

Nach einer Infektion mit dem Coronavirus sind in einem Pflegeheim in Denzlingen (Kreis Emmendingen) neun Bewohner verstorben. Wie viele der insgesamt 77 Bewohner zuletzt infiziert waren, wollte die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die das Heim betreibt, am Mittwoch nicht mitteilen. Das Infektionsgeschehen sei sehr dynamisch, sagte eine Sprecherin. Momentan fänden wieder Reihentests statt. Am Montag hatte die AWO mitgeteilt, dass 34 Bewohner und 18 Beschäftigte in dem Pflegeheim positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Zuvor berichtete die "Badische Zeitung".

Corona legt Birkenfelder Schlachtbetrieb lahm

11:49 Uhr

Die Großschlachterei Müller-Fleisch in Birkenfeld (Kreis Pforzheim) hat den Schlachtbetrieb vorübergehend eingestellt. Wegen eines Corona-Falls im Veterinäramt des Enzkreises können zurzeit die vorgeschriebenen Kontrollen nicht stattfinden. Fast das komplette Veterinäramt sei momentan lahmgelegt, teilte am Mittwoch ein Sprecher des Landratsamtes mit. Sowohl unter den Kontrolleuren als auch in der Behörde selbst seien Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden, die übrigen Veterinäre seien daraufhin in Quarantäne gekommen. Das Veterinäramt geht davon aus, dass die Kontrollen spätestens am Wochenende wieder aufgenommen werden können.

11:14 Uhr

Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg hat bestätigt, dass es als erstes in Deutschland die "Querdenken"-Bewegung beobachten wird. Es lägen "hinreichend gewichtige Anhaltspunkte für eine extremistische Bestrebung" vor, teilten Innenminister Thomas Strobl und Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube am Mittwoch in Stuttgart mit. Mehrere maßgebliche Akteure der "Querdenken"-Bewegung ordne das Landesamt dem Milieu der Reichsbürger und Selbstverwalter zu, die die Existenz der Bundesrepublik leugnen und demokratische und rechtsstaatliche Strukturen negieren, hieß es. Die Gruppe geht seit Monaten gegen die staatlichen Corona-Einschränkungen auf die Straße.

Corona-Impfungen: Merkel mahnt zu Geduld

10:44 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Hoffnungen auf schnelle Erfolge von Impfungen im Kampf gegen das Coronavirus gedämpft. Merkel sagte am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestags, zwar werde die zügige Impfung von Risikogruppen Anfang kommenden Jahres beginnen. Man müsse aber realistisch bleiben und dürfe im Winterquartal noch keine signifikate Veränderung in der Bevölkerung erwarten. Es gehe vorerst um die Chance, hochbetagte Menschen und Pflegekräfte zu impfen und dort einen Effekt zu erreichen, wo es die meisten Todesfälle gebe.

Besonders betroffene Branchen: Hilfsprogramme werden verlängert

10:23 Uhr

Das Landeskabinett hat am Dienstag die Antragsfrist für den Tilgungszuschuss Corona verlängert. Das Programm richtet sich an das Schaustellergewerbe, Marktkaufleute, die Veranstaltungs- und Eventbranche und das Taxigewerbe. Damit können die Landeshilfen auch über 2020 hinaus beantragt werden. Insgesamt stehen Landesmittel in Höhe von 92 Millionen Euro für das Förderprogramm Tilgungszuschuss zur Verfügung. Über 2.000 Unternehmen haben nach Angabe der Industrie- und Handelskammer bereits Anträge gestellt.

Bahn hofft auf mehr Zugreisende durch Impfstoff

9:27 Uhr

Der stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Christian Burkert (SPD), hofft, dass nach den ersten Corona-Impfungen wieder mehr Menschen mit dem Zug fahren. Gegenüber dem SWR sagte er, die Voraussetzung dafür sei allerdings, dass der Impfstoff schnell verteilt werde. Dann rechne man wieder mit mehr Geschäftsreisenden und Urlaubern in den Zügen. Am Mittwoch berät der Bahn-Aufsichtsrat über die Finanzkrise des Konzerns. Es wird erwartet, dass die Bahn in diesem Jahr mehr als fünfeinhalb Milliarden Euro Verlust macht.

9:20 Uhr

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will eine Anlieferung und Lagerung des Corona-Impfstoffes in Kasernen ermöglichen. Das sagte sie am Mittwoch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es liege bereits der Amtshilfeantrag des Gesundheitsministeriums vor. Die Bundeswehr habe auch den Ländern Unterstützung angeboten. Auf Antrag der Länder könne sie mit bis zu 26 Impfzentren und bis zu 26 mobilen Impf-Teams helfen, erklärte Kramp-Karrenbauer. Die Verteidigungsministerin sagte, dass derzeit mehr als 9.000 Bundeswehrsoldaten im Corona-Einsatz seien. Die meisten von ihnen arbeiteten in den Gesundheitsämtern mit, viele aber auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Lucha: Bis Weihnachten an "Fahrplan festhalten"

9:16 Uhr

Nachdem die Nationale Wissenschafts-Akademie Leopoldina am Dienstag einen harten Lockdown empfohlen hatte, hat der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Mittwochmorgen gegenüber dem SWR betont, dass man bis nach den Weihnachtsfeiertagen beim bisherigen Fahrplan bleiben wolle. Erst danach soll das öffentliche Leben auf ein "absolutes Minimum eingedämmt" werden. Allerdings wollte er sich nicht festlegen, ob die Lockerungen über Weihnachten bestehen und die Schulen geöffnet bleiben.

Pforzheimer St. Maur-Halle wird Impfzentrum

9:02 Uhr

Die Pforzheimer St. Maur-Halle wird bis zum 15. Januar in ein Corona- Impfzentrum umgebaut. Bis zu 750 Menschen täglich sollen dann in der Eislaufhalle geimpft werden. Wenn das Eis geschmolzen ist werden in der Halle Anmeldung, sowie Warte-, Ruhe- und Beratungsbereiche eingerichtet. Mit über 1.200 Quadratmetern Fläche ohne Stützpfeiler entspricht die Halle den Vorgaben des Landes und wird eines von mehreren Kreisimpfzentren in der Region. Es sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem normalen Leben, betont Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU). Das größte Problem sei, genügend medizinisches Personal zu finden. Die Technik, unter anderem für die Kühlung des Impfstoffs, stellt das Land.

Handelsverband warnt vor Folgen eines Lockdowns

7:40 Uhr

Der baden-württembergische Handelsverband hat vor möglichen verheerenden Folgen eines Corona-Lockdowns noch vor Weihnachten für die Geschäfte in den Städten gewarnt. "Sollte es zu Geschäftsschließungen kommen, bangen wir im übrigen nicht nur ums Weihnachtsgeschäft, sondern ums Überleben der ganzen Modebranche, und sogar um ganze Innenstädte", sagte Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann. "Wir erwarten in diesem Fall finanziellen Ausgleich für die entfallenen Umsätze der betroffenen Unternehmen auf der Basis, wie er auch der Gastronomie gewährt worden ist." Wegen anhaltend hoher Infektionszahlen hatte die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina eine drastische Verschärfung der Corona-Beschränkungen bereits ab kommender Woche gefordert. In einem solchen "harten Lockdown" sollten alle Geschäfte bis auf die des täglichen Bedarfs mit Lebensmitteln, Medikamenten und anderen notwendigen Waren schließen. Auch in Baden-Württemberg dringt die grün-schwarze Landesregierung auf eine Stilllegung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens - allerdings erst nach den Feiertagen.

7:36 Uhr

Die Polizei hat vergangene Nacht in Heilbronn kontrolliert, ob die Ausgangsbeschränkung eingehalten wird. Sie wurde wegen der anhaltend hohen Corona-Inzidenz in der Stadt verhängt und gilt zwischen 21 und 5 Uhr. Der Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker sagte dem SWR: "Wir sind natürlich nicht nur in den Einfallsstraßen unterwegs, sondern wir sind auch mit mobilen Streifen in der Stadt unterwegs und halten dort Fahrzeuge an, halten dort Fußgänger an und fragen nach, warum sie sich jetzt noch in der Stadt bewegen." Die Leute werden nach Hause geschickt oder es werden auch Sanktionen ausgesprochen, so der Beamte.

7:02 Uhr

In Baden-Württemberg soll es auch im Fall eines harten Corona-Lockdowns nach Weihnachten keine pauschalen Besuchsverbote in Pflegeheimen geben. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sagte, kategorische Besuchsverbote bei steigenden Infektionszahlen kämen im Land nicht infrage. Wörtlich erklärte er: "Pauschale Besuchseinschränkungen sind für die Bewohnerinnen und Bewohner massive Eingriffe, unter denen die Betroffenen während der ersten Phase der Pandemie erheblich gelitten haben." Mittlerweile seien die Einrichtungen und das Personal deutlich besser geschützt, etwa mit Ausrüstung und Antigen-Schnelltests. Das mache ein Offenhalten möglich, so der Minister.

Nächtliche Ausgangssperre in Calw greift

6:55 Uhr

Der Kreis Calw verschärft ab heute seine Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unter anderem verhängt die Kreisverwaltung eine nächtliche Ausgangssperre. Von 21 bis 5 Uhr dürfen Bürger dann nur noch aus triftigen Gründen ihre Wohnung verlassen. Damit reagiert die Kreisverwaltung auf die hohen Corona-Infektionszahlen. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz mehrere Tage in Folge über 200 lag, gilt der Kreis Calw als Corona-Hotspot und muss Vorgaben des Landes umsetzen. Damit müssen zum Beispiel auch Friseure, Sonnenstudios und auch Sportstätten schließen.

RKI: Neuer Höchstwert an Todesfällen

6:45 Uhr

Die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle hat in Deutschland einen neuen Höchstwert erreicht. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind innerhalb von 24 Stunden 590 Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Das sind über 100 Fälle mehr als beim bisherigen Höchstwert vor einer Woche. Außerdem haben die Gesundheitsämter dem RKI innerhalb eines Tages 20.815 Neuinfektionen gemeldet.

Mittwoch, 9. Dezember 2020