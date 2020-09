per Mail teilen

Antiseptische Mundspülungen können die Corona-Viruslast im Mund und Rachenraum verringern. Krankenhaushygieniker empfehlen damit zu gurgeln, um weitere Ansteckungen zu verhindern.

Forscher*innen der Ruhr-Uni Bochum haben getestet, ob handelsübliche Mundspülungen einen Effekt auf Sars-Cov-2 Viren haben. Fazit: Durchaus. Mit bestimmten desinfizierenden Mundspülungen lassen sich Corona-Viren im Rachenraum so weit schwächen, dass sie nicht mehr ansteckend sind.

Acht Mundspülungen getestet

Die Virolog*innen der Uni Bochum haben insgesamt acht Mundspülungen mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen getestet. Aber nicht mit Menschen, sondern in Zellkulturen. Eine Art Kunstspeichel wurde dabei mit der Mundspülung und dem Virus gemischt und für 30 Sekunden geschüttelt, um ein Gurgeln zu simulieren.

Gurgeln hilft, die Viruslast zu senken

Tatsächlich haben alle getesteten Präparate die Viruslast gesenkt. Drei der Mundspülungen haben die Viruslast sogar so weit gesenkt, dass nach 30 Sekunden Einwirkzeit gar kein Virus mehr überlebt hat.

Mundspülung kann das Virus nicht ausmerzen

Dabei ist wichtig zu unterscheiden. Das Gurgeln mit einer antiseptischen Mundspülung kann nicht die Produktion der Viren in den Zellen hemmen. Aber es kann offenbar kurzfristig die Viruslast da senken, wo das größte Ansteckungspotenzial herkommt, nämlich im Mund-Rachen-Raum.

Ihre Ergebnisse hatten die Forscher im "Journal of Infectious Diseases" veröffentlicht.

Potentielle Corona-Infizierte gurgeln lassen

Der Hygiene-Experte Klaus-Dieter Zastrow von der deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene schlägt vor, potenzielle Corona-Infizierte gurgeln zu lassen. Er empfiehlt, im Anschluss an Corona-Tests speziell für den Einsatz im Mundraum gedachte Schleimhaut-Desinfektionsmittel einzusetzen.

Zastrow berät zur Zeit das Potsdamer Klinikum Ernst-von-Bergmann. Der renommiertesten Spezialist auf dem Gebiet der Krankenhausgygiene war bis Mai auch Leiter des Regiomed-Hygiene-Instituts. Er versichert, dass Mund-Desinfektionsmittel in den Krankenhäusern des Regiomed-Klinikverbandes bereits seit Mitte April wegen der Corona-Pandemie vorbeugend im Einsatz waren. Auch an der Potsdamer Klinik wird das Spülen mit einem Schleimhautdesinfektionsmittel allen empfohlen: dem Personal, den Patienten und den Besucherinnen.

Leichterer Krankheitsverlauf durch Gurgeln?

Hygieniker Zastrow ist überzeugt, dass das Gurgeln mit viruzider Mundspülung viele Viren schon im Frühstadium tötet. Er glaubt auch daran, dass Corona-Infizierte durch das virustötende Gurgeln mit einer leichteren Erkrankung davonkommen können. Seine Hypothese ist, dass so verhindert wird, dass eine große Viruslast in die Lunge und andere Organe gelangt. Aber für die Wirksamkeit der schleimhautdesinfizierenden Mundspülungen auf das Corona-Virus gibt es bisher keine Studien.

Alle zwei bis drei Tage gurgeln reicht aus

Hygieniker Zastrow empfiehlt, alle zwei bis drei Tage den Mund mit einem Mundschleimhautdesinfektionsmittel zu spülen. Das reiche aus. Allerdings setzt Zastrow nur auf apothekenpflichtige und viruzide Mund-Desinfektionsmittel - nicht auf die in Drogeriemärkten erhältlichen Mundspülungen, die die Forscher*innen in Bochum getestet haben.

Forschung an Inhaltsstoffen

An der Ruhruni in Bochum wurden erstmal nur frei erhältliche Mundspülungs-Endprodukte und nicht deren einzelne Wirkstoffe getestet. Welche Inhaltsstoffe in den Mundspülungen genau die Reduzierung der Viruslast bedingen, das muss noch erforscht werden.

Nicht zu häufig antiseptische Mundspülungen benutzen

Experten warnen jedoch vor einem zu häufigen Einsatz von Mundspülungen und Mundschleimhautdesinfektionsmitteln. Denn sie können allergische Reizungen auslösen und auch die Mundschleimhaut angreifen, falls sie zu häufig benutzt werden.