Mittwoch, 12. August 2020

Das Coronavirus bestimmt den Alltag der Menschen im Land. Im Live-Blog fassen wir die neuesten Entwicklungen rund um die Pandemie und die Lockerungen zusammen.

Das war der Mittwoch in Baden-Württemberg

22:00 Uhr

Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln können die baden-württembergischen Behörden bislang Bußgelder von 25 bis 250 Euro verhängen. Die Untergrenze soll nun jedoch auf 100 Euro angehoben werden. Die Corona-Lenkungsgruppe des Staatsministeriums begründet das mit der "teilweise zunehmenden und bisweilen mutwilligen Disziplinlosigkeit beim Befolgen der Maskenpflicht". Der Maximalbetrag von 250 Euro soll aber bestehen bleiben.

Ab morgen will die Polizei die Maskenpflicht im ÖPNV an bestimmten Schwerpunkten im Land kontrollieren.

Alternativer Urlaub für Kinder und Jugendliche

19:10 Uhr

Coronabedingt laufen die Sommerferien dieses Jahr anders ab als gewohnt. Viele Familien fahren erst gar nicht in den Urlaub. Für die daheimgebliebenen Kinder und Jugendlichen bietet das Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt daher Ferienfreizeiten an.

17:33 Uhr

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten seit Beginn der Pandemie ist in Baden-Württemberg auf mindestens 38.165 gestiegen. Das sind 187 mehr als am Vortag, wie das Sozialministerium in Stuttgart heute mitteilte (Stand 16 Uhr). Etwa 35.152 Menschen gelten als genesen. Derzeit seien geschätzt 1.154 Menschen im Land infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich nicht - sie lag weiter bei 1.859. Die Reproduktionszahl wurde vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 0,99 angegeben. Sie besagt, wie viele Personen im Durchschnitt von einem Infizierten angesteckt werden. Gestern lag der R-Wert noch bei 0,9.

VfB Stuttgart: Finanzielle Lage "nicht ganz einfach"

17:23 Uhr

Kurzarbeit, Gehaltsverzicht, KfW-Kredit - um die Corona-Krise zu überstehen, hat der Fußballverein VfB Stuttgart viele Hebel in Gang gesetzt. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger beschrieb heute die finanzielle Lage dennoch als "nicht ganz einfach".

17:15 Uhr

Nach einer Geburtstagsfeier in einem Stuttgarter Club ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen auf 24 plus eine weitere Kontaktperson angestiegen. Acht der Partygäste waren zuvor aus dem Urlaub in der kroatischen Partyhochburg Novalja mit dem Virus zurückgekehrt, wie die Stadt am Mittwochnachmittag mitteilte. Derzeit versuche man herauszufinden, ob von den rund 40 Geburtstagsgästen neben den 16 Infizierten noch weitere Menschen angesteckt wurden.

Mundschutz nicht getragen - Frau geht auf 11-Jährigen los

16:57 Uhr

Eine bislang nicht identifizierte Frau soll im Kreis Ludwigsburg einen elf Jahre alten Jungen geschubst und geohrfeigt haben - vermutlich, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz getragen hatte. Der 11-Jährige hatte ein ärztliches Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er und ein 13 Jahre alter Junge waren am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt in Sachsenheim, als eine Frau beide auf ihren fehlenden Mundschutz ansprach. Die Jungen verwiesen auf das Attest des 11-Jährigen, daraufhin soll die Frau beide beleidigt haben. Vor dem Geschäft soll die Frau dann auf den Jüngeren losgegangen sein - der Junge wurde dabei leicht verletzt.

Das müssen Reiserückkehrer aus Spaniens Risikogebieten beachten

15:37 Uhr

Am Dienstagabend hat das Auswärtige Amt in Berlin die Reisewarnung für Teile Spaniens um Madrid und die Autonome Gemeinschaft Baskenland wegen der "erneut hohen Infektionszahlen" erweitert. So manchen Spanien-Urlauber aus Deutschland mag diese Nachricht kalt erwischen. Was müssen Reiserückkehrer nun beachten? Die SWR-Rechtsredaktion gibt Antworten:

Frauenhaus im Nordschwarzwald kämpft mit fehlender Finanzierung

15:09 Uhr

Corona bürdet Familien schwere Belastungen durch Schul- und Kitaschließungen, Homeoffice sowie Kurzarbeit auf. Resultat ist oft häusliche Gewalt. Frauenhäuser können Zufluchtsorte sein, doch es gibt zu wenig Plätze und die Finanzierung ist unsicher. Laut Sozialministerium fehlen in Baden-Württemberg 633 Plätze. In einem Frauenhaus im Nordschwarzwald sind die Probleme zu spüren:

Neuinfektionen: Ludwigshafen bundesweit mit am stärksten betroffen

13:44 Uhr

Die an der Grenze zu Baden-Württemberg liegende Stadt Ludwigshafen ist deutschlandweit auf Platz zwei der Städte mit den meisten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Nach aktuellem Stand sind dort 61 Personen infiziert - 23 davon sind in den vergangenen sieben Tagen hinzugekommen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts weist nur noch der bayerische Landkreis Dingolfing-Landau mehr Neuerkrankungen auf.

13:33 Uhr

Der Sommer könnte voll sein mit Festivals, Konzerten, Weinfesten, großen Kulturveranstaltungen – aber all das muss dieses Jahr wegen Corona ausfallen. Das nimmt Menschen, die für solche Veranstaltungen arbeiten, ihre Existenzgrundlage. Deswegen demonstrieren sie heute in ganz Deutschland, auch in Stuttgart. Vertreten sind Techniker, Künstler, Zeltbauer oder Caterer, die einen Rettungsdialog mit der baden-württembergischen Landespolitik fordern. Patrick Fischer hat die heutige Demonstration in Stuttgart mitorganisiert. Er ist Firmeninhaber von "Dosoni"-Veranstaltungstechnik. Mit ihm hat SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun über die prekäre Lage gesprochen:

Spahn besorgt über Anstieg der Corona-Zahlen

13:15 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich alarmiert über die steigenden Corona-Zahlen in Deutschland geäußert. Es gebe inzwischen viele kleinere und größere Ausbrüche, bei denen die Ansteckungswege nicht mehr so einfach nachzuverfolgen seien, sagte er im Deutschlandfunk. Deshalb sei es weiter wichtig, sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten und Masken zu tragen. Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 1.226 neue Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages gemeldet - das war der höchste Wert seit Anfang Mai.

IT-Dienstleister Bechtle trotz Corona mit steigenden Gewinnen

11:53 Uhr

Der Umsatz des IT-Unternehmens aus Neckarsulm (Kreis Heilbronn) stieg laut einer Mitteilung um knapp vier Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro. Es sei ein großer Erfolg, dass Bechtle in einem Quartal, in dem die Gesamtwirtschaft zurückgehe, weiter wachse, so Vorstandsvorsitzender Thomas Olemotz. Gerade in Corona-Zeiten sei die Nachfrage nach IT-Infrastruktur und IT-Dienstleistungen gut, heißt es. Das Neckarsulmer Unternehmen profitiert von vermehrten Home-Office-Arbeitsplätzen in Unternehmen. Dafür musste in der Krise viel angepasst und angeschafft werden, das war bei Bechtle bereits zu Beginn der Krise spürbar.

11:47 Uhr

In Tübingen können sich ambulante Pflegekräfte ab sofort kostenlos auf Corona testen lassen. Damit sollen pflegebedürftige Personen geschützt werden. Corona bedrohe alle, pflegebedürftige Menschen aber ganz besonders, so der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) in einem Schreiben an die Pflegedienste. Für sie sei maximaler Schutz notwendig. Bei ambulanten Pflegediensten komme bei Corona-Fällen noch ein erhöhtes Risiko dazu, das Virus weiterzuverbreiten.

11:23 Uhr

Die baden-württembergische Polizei soll ab Donnerstag die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kontrollieren. Schwerpunktkontrollen sollen zunächst im Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis und im Kreis Schwäbisch Hall stattfinden. Das kündigte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch an. Mit zunehmender Dauer der Maskenpflicht wegen erneut steigenden Infektionszahlen sei ein Rückgang der Akzeptanz festzustellen. Deshalb hat das Innenministerium die Polizeipräsidien im Land damit beauftragt, die Einhaltung der Tragepflicht im ÖPNV gezielt zu überwachen. Ein Verstoß gegen die Maskenpflicht kann seit dem 1. Juli 2020 mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro geahndet werden.

10:08 Uhr

Acht Mitglieder einer Gruppe junger Menschen aus Stuttgart haben sich in der kroatischen Partyhochburg Novalja auf der Insel Pag mit dem Coronavirus infiziert. Auf einer Geburtstagsfeier in Stuttgart mit rund 40 Personen infizierten sie weitere 14 Menschen. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt Stuttgart dem SWR. Diese Zahl könne sich erhöhen, weil noch weitere Kontaktpersonen ermittelt und Testergebnisse abgewartet werden müssten. Von den bislang rund zwei Dutzend Infizierten kommt etwa jeweils die Hälfte aus Stuttgart und dem Umland. Es handele sich um einen extrem sorglosen Umgang mit der Pandemie, so der Sprecher. Bereits vergangene Woche hatten sich mehrere Abiturienten aus dem Raum Donzdorf (Kreis Göppingen) auf Pag infiziert.

8:22 Uhr

Die Profis des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC werden auch weiterhin nicht ihre vollen Bezüge beanspruchen. "Die ganze Mannschaft verzichtet dankenswerterweise für die gesamte Saison erneut auf zehn Prozent ihres Gehalts. Bei unseren Spielern ist die Corona-Krise nun definitiv angekommen", sagte Sportchef Oliver Kreuzer der Deutschen Presse-Agentur. Der finanziell angeschlagene Verein plant in der neuen Saison mit rund vier Millionen Euro weniger Einnahmen. Rund drei Viertel der geplanten Mindereinnahmen beim KSC werden durch den Ausschluss der Zuschauer im Wildparkstadion verursacht. Eine weitere Million stammt aus Mindereinnahmen bei den TV-Geldern. Neben seinem Budget von rund zehn Millionen Euro will der KSC auch seine Kadergröße anpassen. Drei Torhüter, 18 Feldspieler und fünf Nachwuchsspieler sieht der Kaderplan laut Kreuzer im Moment vor.

Reisewarnung für Spanien ausgeweitet

6:58 Uhr

Das Auswärtige Amt hat seine Reisewarnung für Spanien ausgeweitet. Weil die Zahl an Corona-Infektionen weiter steigt, sind jetzt auch die Hauptstadt Madrid und das spanische Baskenland betroffen. Zuletzt hatten sich dort durchschnittlich mehr als 50 Menschen pro 1.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen angesteckt.

6:24 Uhr

Erste Länder haben Medienberichten zufolge bereits Interesse an Russlands Corona-Impfstoff gezeigt - obwohl Russland wohl die dritte und entscheidende Testphase ausgelassen hat. So kündigte der brasilianische Bundesstaat Paraná an, ein Abkommen mit Russland zu schließen, um den Impfstoff dann selbst zu produzieren. Auch Israel teilte mit, grundsätzlich an dem russischen Corona-Impfstoff interessiert zu sein. Dagegen reagierte die Weltgesundheitsorganisation WHO zurückhaltend auf die Zulassung des weltweit ersten Corona-Impfstoffs in Russland. Alle Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit seien rigoros zu überprüfen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sagte, es sei ein hochriskantes Experiment am Menschen, wenn ein Impfstoff in Russland ohne entscheidende dritte Testphase zugelassen werde. Auch das Bundesgesundheitsministerium sieht den Impfstoff skeptisch.

6:14 Uhr

In 297 Fällen ermitteln die Staatsanwaltschaften in Baden-Württemberg gegen Unternehmen wegen möglicher Unregelmäßigkeiten bei Corona-Soforthilfen. Das berichten die Zeitungen "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" (Mittwoch) unter Berufung auf das Stuttgarter Justizministerium. "Es ist völlig inakzeptabel, wenn sich gewisse Personen an Hilfsgeldern zu bereichern versuchen, die eigentlich für die Rettung von Unternehmen vorgesehen sind", sagte Justizminister Guido Wolf (CDU) den Zeitungen. Das Corona-Soforthilfeprogramm des Landes soll Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern unterstützen, die Probleme haben ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Die meisten Verfahren sind dem Bericht zufolge bei den Staatsanwaltschaften in Stuttgart und Karlsruhe anhängig.

Mittwoch, 12. August 2020