Live-Blog zum Coronavirus in BW: Mittwoch, 5. Oktober 2022

Das war der Mittwoch in Baden-Württemberg

17:40 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg im Vergleich zum Dienstag gestiegen. 16.794 neue Corona-Fälle wurden dem Landesgesundheitsamt (LGA) am Mittwoch gemeldet. 14.629 waren es am Tag zuvor, vor einer Woche am Mittwoch 13.906. Auch die Zahl der Intensivpatienten in den Krankenhäusern ist gestiegen, und zwar um 23 Patienten auf jetzt 128. Vergangenen Mittwoch waren es noch 78. In den Krankenhäusern belegen Corona-Patienten derzeit 6,3 Prozent der Intensivbetten. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 400,1, am vergangenen Mittwoch lag sie bei 410,3. Wie bereits in den vergangenen drei Erhebungstagen beziehen sich die tagesaktuellen Daten des LGA wegen technischer Störungen auch heute auf den Stand von 12:30 Uhr anstatt wie sonst üblich auf 16 Uhr.

Bericht: Neun von zehn Anträgen auf Impfschäden bisher abgelehnt

15:16 Uhr

Bundesweit wurden bisher 4.835 Anträge auf Anerkennung eines Corona-Impfschadens gestellt. Davon haben die Bundesländer bisher neun von zehn Anträgen abgelehnt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des "Mitteldeutschen Rundfunks" (MDR) bei den 16 Versorgungsämtern der Länder. In 963 Fällen gab es einen ablehnenden Bescheid, eine Anerkennung erfolgte in 134 Fällen. Die meisten Verfahren sind derzeit noch in Bearbeitung. Zu den Gründen der Ablehnung machten laut MDR nicht alle Ämter Angaben. Der Kommunale Sozialverband Sachsen erklärte beispielsweise, dass es vor allem an fehlender Kausalität gelegen habe. Es ist schwierig, einen Impfschaden nachzuweisen, denn vielleicht liegt eine unerkannte Vorerkrankung vor, die die Beschwerden verursacht. Eine Entschädigung wird nur dann gezahlt, wenn die Behörde nach Prüfung der Unterlagen zu dem Schluss kommt, dass die Impfung die Ursache für die Erkrankung ist. Diese muss außerdem mindestens sechs Monate andauern. Den Beweis dafür muss der Geimpfte erbringen. Im Falle einer Anerkennung erhalten die Geschädigten eine Grundrente in Höhe von 164 bis 854 Euro pro Monat.

12:01 Uhr

Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg, ist einen Tag vor dem Europa-League-Spiel seines Vereins gegen den FC Nantes (Donnerstag, 21 Uhr) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte ein Sprecher der Breisgauer dem SWR. Damit wird Streich gegen die Franzosen nicht auf der Bank des Sport-Clubs sitzen.

11:22 Uhr

Entspannung auf der einen - Anspannung auf der anderen Seite: Der Corona-Herbst 2022 löst bei den Menschen in Baden-Württemberg ganz unterschiedliche Emotionen aus. Maskenloses Feiern in vollen Festzelten, ein Ministerpräsident, der sich vom "Team Vorsicht" losgesagt hat und teilweise stark steigende Corona-Zahlen - aber wie entwickelt sich die Lage im Corona-Herbst 2022 tatsächlich? Eine Analyse:

11:06 Uhr

Der Ärzteverband MEDI ruft zum Protest gegen die Abschaffung der Neupatientenregelung auf. Viele Praxen in Baden-Württemberg bleiben deswegen heute geschlossen. Im Bodenseekreis beispielsweise bleiben heute die meisten HNO-Praxen geschlossen, Notfälle werden aber behandelt, sagte Dr. Hermann Zwisler, der Landesvorsitzende der HNO-Ärzte Württemberg, dem SWR. Er rechnet auch in den anderen Kreisen der Region mit einer hohen Protest-Beteiligung. Die geplante Streichung der Neupatientenregelung betreffe alle Fachrichtungen, die HNO-Ärzte aber besonders. Sie haben laut Zwisler durch Corona besonders viele und eben auch neue Patienten zu versorgen.

7:34 Uhr

Seit mehreren Wochen steigen die Corona-Infektionszahlen in Stuttgart. Einen Effekt des Cannstatter Wasens beobachtet die Stadt derzeit aber nicht. Der Anstieg liege schon seit Mitte September vor, so ein Sprecher der Stadt gegenüber dem SWR. Das Volksfest begann aber erst am 23. September. Deshalb könne man nach aktueller Erkenntnislage nicht von einem Wasen-Effekt sprechen. Das Stuttgarter Gesundheitsamt werte die Zahlen aber derzeit im Verhältnis zu anderen Großstädten und zu den Vorjahren aus. In München, wo am Montag das Oktoberfest endete, ist seit vergangener Woche ein starker Anstieg der Corona-Inzidenzen zu beobachten. Fachleute sehen einen Zusammenhang mit dem Oktoberfest, das knapp eine Woche vor dem Cannstatter Wasen begonnen hatte.

Zahl der Corona-Infektionen bundesweit steigt

4:25 Uhr

In Deutschland steigt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) die Zahl der Corona-Infektionen um 133.532 auf über 33,51 Millionen. Das sind 37.721 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 95.811 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 414,0. Das RKI meldet deutschlandweit 128 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

3:54 Uhr

Der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Gerald Haug, sieht bei Long Covid noch erheblichen Forschungsbedarf. "Long Covid ist ein stark unterschätztes Problem mit bisher nur begrenzten Therapiemöglichkeiten", sagte Haug. Er selbst kenne betroffene "junge sportliche Menschen, die nicht mal mehr eine Stunde Energie am Tag haben". "Die Ursachen und die unterschiedliche Symptomatik sind noch nicht vollständig verstanden." Geschätzt mindestens 17 Millionen Menschen in Europa waren einer für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchgeführten Analyse zufolge in den ersten beiden Jahren der Pandemie von Long-Covid-Symptomen betroffen.