Live-Blog zum Coronavirus in BW: Sonntag, 27. Februar 2022

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

Trotz Corona und Ukraine-Krieg: "Umzügle" in Karlsruhe

17:46 Uhr

In Karlsruhe haben heute mehr als 20 Narren-Gruppen beim Fastnachts-"Umzügle" teilgenommen. Vor 500 Zuschauern zogen sie um den Messplatz - auch wenn der Krieg in der Ukraine die Menschen beschäftigte.

Coronatest bei ukrainischen Flüchtlingen freiwillig

17:23 Uhr

Die Bundesregierung will Flüchtlingen aus der Ukraine mit verschiedenen Erleichterungen helfen. So sollen Coronatests an der Grenze freiwillig sein, teilte das Bundesinnenministerium auf seiner Internetseite mit. Die Bundespolizei werde bei Kriegsflüchtlingen und Vertriebenen "pragmatisch" mit der Situation umgehen. Eine Quarantänepflicht sei seit Sonntag ohnehin entfallen, da die Ukraine nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft wird.

17:14 Uhr

Das Landesgesundheitsamt von Baden-Württemberg meldete 11.828 Corona-Neuinfektionen (Stand: 16 Uhr) - vor einer Woche waren es noch 14.653. Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 1.426,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner (Vortag: 1.434,1). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz sank ebenfalls auf 6,9 (Vortag: 7,6). Aktuell liegen 259 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen im Land. Das sind fünf mehr als am Samstag. Zwei weitere Menschen starben mit oder an dem Coronavirus. Der Landkreis Sigmaringen hat mit 2.125,3 aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg, Konstanz hat die niedrigste Inzidenz mit 743,2.

Novavax - Was unterscheidet das Vakzin von mRNA-Impfstoffen?

13:22 Uhr

Im Saarland, Hamburg und Schleswig-Holstein sind gestern die ersten Dosen des Corona-Impfstoffs der Firma Novavax verabreicht worden. In Baden-Württemberg sollen die Impfungen mit dem Proteinimpfstoff am Dienstag beginnen. Die SWR-Redaktion Wissenschaft erklärt, was das Vakzin von anderen unterscheidet:

10:14 Uhr

Baden-Württemberg bereitet sich auf die Aufnahme von Flüchtenden aus der Ukraine vor und hat erste Maßnahmen beschlossen. So soll das Landesgesundheitsministerium allen Ankommenden schnell eine Covid-19-Schutzimpfung anbieten.

5:40 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Sonntag 107.913 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 10.119 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche, als 118.032 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt weiter - auf 1.240,3 nach 1.253,3 am Vortag. 57 weitere Menschen starben laut RKI im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 122.687.

3:45 Uhr

Ein Umzug durch die Stadt ist wegen Corona nicht machbar - also wollen die Narren im oberschwäbischen Weingarten am heutigen Fasnetssonntag ab 14 Uhr im örtlichen Fußballstadion über die Aschebahn ziehen. Geplant sei eine "kleine närrische Meile" mit Musik und Unterhaltung für bis zu 1.500 Zuschauerinnen und Zuschauer, sagte die Pressesprecherin der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten, Bettina Haider. Im Stadion könne man 3G-Zugangskontrollen gewährleisten, in der Innenstadt wäre dies "logistisch sehr schwierig" gewesen. Weil Fastnachtsveranstaltungen in Baden-Württemberg den Corona-Regeln der Landesregierung zufolge nur unter 3G-Bedingungen möglich sind, fallen dieses Jahr viele traditionelle Umzüge und Narrensprünge aus. Die größten Veranstaltungen sind am Montag und Dienstag in der Fastnachtshochburg Rottweil geplant: Dort werden Teile der Innenstadt für zwei Sprünge mit je bis zu 4.500 Zuschauerinnen und Zuschauern abgesperrt.

Sonntag, 27. Februar 2022