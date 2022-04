Donnerstag, 14. April 2022

Das war der Donnerstag in Baden-Württemberg

22:16 Uhr

Extremistische Mitglieder einer bundesweiten Chatgruppe aus sogenannten "Reichsbürgern" und Gegnern der Corona-Politik sollen in Deutschland Sprengstoffanschläge und die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben. Damit hätten sie die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen und das angestrebte Chaos nutzen wollen, um die Macht in Deutschland zu übernehmen, teilten Ermittlerinnen und Ermittler am Donnerstag in Mainz mit. Bei bundesweiten Durchsuchungen wurden am Mittwoch vier Beschuldigte festgenommen. Ihnen werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen.

Coronabedingte Ausfälle: Autotunnel in Karlsruhe wird noch später fertig

20:20 Uhr

Die Eröffnung des Autotunnels in der Karlsruher Kriegsstraße wird sich noch einmal verzögern. Grund sind Lieferengpässe und coronabedingte Ausfälle beim Personal.

RKI mahnt zu Vorsicht und Einhalten der Schutzmaßnahmen

19:49 Uhr

Vor den Osterfeiertagen mahnt das Robert Koch-Institut (RKI) trotz überschrittenem Gipfel der aktuellen Corona-Welle zu Vorsicht und konsequentem Einhalten der Schutzmaßnahmen. Im Wochenvergleich sei die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz um 24 Prozent gesunken, der Infektionsdruck bleibe aber "mit mehr als einer Million innerhalb einer Woche an das RKI übermittelten Covid-19-Fällen weiterhin sehr hoch", so das RKI. Laut RKI gingen die Inzidenzen in allen Altersgruppen zuletzt deutlich zurück. Erstmals in diesem Jahr habe auch die Zahl der Krankenhaus-Neuaufnahmen von Patientinnen und Patienten mit Covid-19 und einer schweren Atemwegserkrankung in allen Altersgruppen abgenommen. Dennoch seien die Kapazitäten im Gesundheitssystem, besonders im stationären und intensivmedizinischen Bereich, durch zahlreiche Corona-Ausfälle beim Personal weiter stark belastet.

Was denken Gastronomen und Schüler über den Wegfall der Maskenpflicht?

18:35 Uhr

Mit dem Wegfall fast aller Corona-Regeln müssen in der Gastronomie, dem Einzelhandel und den Schulen in Baden-Württemberg keine Masken mehr getragen werden. Doch was halten eigentlich die Wirtinnen und Wirte, die Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzer oder aber die Schülerinnen und Schüler davon?

17:54 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist im Vergleich zum Vortag erneut leicht gesunken. Wie das Landesgesundheitsamt (Stand: 16 Uhr) mitteilte, liegt der Wert aktuell bei 976,2, tags zuvor lag er bei 995,3. Noch vor einer Woche wurde die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1.130,1 angegeben. Insgesamt meldet das Landesgesundheitsamt 19.206 bestätigte Corona-Neuinfektionen seit Mittwoch. Die Zahl der Menschen, die am oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben, ist um 30 auf insgesamt 15.512 gestiegen. 197 Covid-19-Fälle werden derzeit auf den Intensivstationen im Land behandelt - der Wert hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.

Corona-Medikament Sabizabulin wohl sehr wirksam

17:51 Uhr

Das Corona-Medikament Sabizabulin soll bei mittelschweren und schweren Covid-Fällen mehr als die Hälfte der Todesfälle verhindern. Bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA soll jetzt eine Notfallzulassung beantragt werden.

Forschungen zu unterschiedlichem Infektionsrisiko

17:31 Uhr

Nicht jede oder jeder steckt sich nach einem engen Kontakt mit dem Coronavirus an. Was dahinter steckt, untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits seit Beginn der Pandemie. Ein Überblick über einige aktuelle Forschungserkenntnisse.

Bundesregierung will Reha-Einrichtungen weiter unterstützen

16:48 Uhr

Die Bundesregierung will die Corona-Zahlungen für Rehakliniken bis Ende Juni verlängern. Mit den Zahlungen zum Ausgleich pandemiebedingter Leerstände wolle sie Rehaeinrichtungen wirtschaftlich absichern, teilte die Regierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion in Berlin mit. Für Krankenhäuser seien Unterstützungen bereits ebenfalls bis zum 30. Juni verlängert worden, so die Bundesregierung. Seit rund zwei Jahren haben Kliniken die Möglichkeit, staatliche Unterstützung zu bekommen.

Österreich lockert Maskenpflicht

16:42 Uhr

In Österreich wird die allgemeine Maskenpflicht für Innenräume am Samstag aufgehoben. FFP2-Masken müssen dann nur noch in Lebensmittelgeschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Krankenhäusern und Pflegeheimen getragen werden, wie Gesundheitsminister Johannes Rauch ankündigte. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Erleichterungen", sagte er mit Hinweis auf fallende Infektionszahlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich sank zuletzt unter 1.000 Fälle pro 100.000 Einwohner. Vier Wochen zuvor hatte Rauch die Maskenpflicht auf den gesamten Einzelhandel, Kultureinrichtungen und Arbeitsräume ausgedehnt. Diese Regelung wird nun zurückgenommen. Außerdem müssen Gäste in Clubs, Bars und bei Großveranstaltungen von Samstag an nicht mehr geimpft, von Covid-19 genesen oder getestet (3G) sein.

16:30 Uhr

Eine Booster-Impfung mit dem BioNTech/Pfizer-Vakzin sorgt einer Studie zufolge bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren für signifikanten Schutz gegen die Corona-Variante Omikron. Die Blutanalyse zeigte einen 36-fachen Anstieg der Omikron-Antikörper, wie die Firmen mitteilten. Die Pharmafirmen planen daher, in den kommenden Tagen eine Notfallzulassung für eine dritte Impfdosis für die Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen zu beantragen. Weitere Anträge bei globalen Zulassungsbehörden, einschließlich der Europäischen Arzneimittelagentur, sollen folgen.

14:04 Uhr

Der umstrittene Arzt Bodo Schiffmann aus Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat über seinen Bevollmächtigten Ivan Künnemann Vorwürfe zurückgewiesen, er habe Menschen ohne Untersuchung von der Maskenpflicht befreit. "Dafür gibt es keine Anhaltspunkte", sagte Künnemann der Deutschen Presse-Agentur. Gegen den bekannten Impfgegner und Hals-Nasen-Ohren-Arzt hatte die Staatsanwaltschaft Heidelberg Anklage erhoben, weil er zusammen mit seiner ebenfalls angeklagten Frau in ihrer Praxis in Sinsheim mehrfach falsche Atteste ausgestellt und per Post zugeschickt haben soll.

Entführung von Lauterbach geplant? Durchsuchungen in BW und anderen Bundesländern

12:06 Uhr

Bundesweit sind Ermittler gegen Mitglieder von Telegram-Gruppen vorgegangen, die Sprengstoffanschläge und die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben sollen. Im Zuge der Ermittlungen gab es auch eine Durchsuchung bei einem Zeugen im Rems-Murr-Kreis, wie die federführende Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mitteilte. Insgesamt gab es demnach Durchsuchungen in 20 Objekten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Porsche verkauft weniger Autos

9:48 Uhr

Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche hat im ersten Quartal 2022 etwas weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. Grund dafür sei unter anderem der erneute Ausbruch der Corona-Pandemie in China und anderen Regionen, so der Autohersteller. In den ersten drei Monaten des Jahres seien weltweit 68.426 Autos verkauft worden, teilte das Unternehmen mit. Das entspreche einem Rückgang von fünf Prozent.

7:29 Uhr

Der Verband der Kita-Fachkräfte Baden-Württemberg sieht dem offiziellen Ende der Corona-Testpflicht in Kitas ab heute skeptisch entgegen. Die Verbandsvorsitzende Anja Braekow aus Rheinfelden (Landkreis Lörrach) sieht die Gefahr einer Durchseuchung. Sie rechnet damit, dass weiteres Personal erkrankt und noch mehr Betreuungszeiten gekürzt werden müssten. Braekow hält die derzeitigen Vorgaben beim Personalschlüssel zudem für unzumutbar. Danach können die Träger von Kitas den vorgeschriebenen Personalbestand noch bis Ende August um 20 Prozent unterschreiten. Das bedeutet im Klartext: weniger Mitarbeitende bei gleichbleibender Kinderzahl. Das verfügbare Personal arbeite aber schon jetzt an der Überlastungsgrenze, heißt es.

Pharmaindustrie: Angebot von Corona-Impfstoffen übersteigt Nachfrage

5:32 Uhr

Weltweit stehen nach Angaben des Pharmaverbandes IFPMA heute mehr Corona-Impfdosen zur Verfügung als verabreicht werden können. "Das Impfstoff-Angebot übersteigt zur Zeit die Nachfrage", sagte IFPMA-Generaldirektor Thomas Cueni in Genf. Die Produktion der Impfdosen hat Ende 2020 begonnen. Seither seien rund 13,7 Milliarden Impfdosen hergestellt und rund elf Milliarden verabreicht worden. Insgesamt könnten in diesem Jahr knapp acht Milliarden Impfdosen hergestellt werden, sagte Cueni. Dennoch würden nicht alle Menschen, die es brauchten, geimpft. Das liege nicht - wie noch bis Spätsommer 2021 - am Impfdosenmangel. Der Grund sei, dass die Impfprogramme in manchen Ländern nicht in vollem Umfang angelaufen seien. Das müsse bei möglichen neuen Pandemien besser organisiert werden.

Inzidenz in Deutschland weiter gesunken

3:45 Uhr

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 165.368 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden. Das sind 36.361 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Insgesamt liegt damit die Zahl der bestätigten Infektionen in Deutschland bei mehr als 23,1 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1.015,7 von 1.044,7 am Vortag. 310 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus.

Donnerstag, 14. April 2022