In Baden-Württemberg gibt es aktuell 70 Wahlkreise. Nach dem neuen Wahlrecht wird, wie bei der Bundestagswahl, mit der Erststimme ein Kandidat aus dem Wahlkreis und mit der Zweitstimme eine Partei gewählt. Das bedeutet: Aus jedem der 70 Wahlkreise zieht per Direktmandat ein Kandidat in den Landtag ein.

Politikwissenschaftler Behnke von der Zeppelin Universität Friedrichshafen nennt eine einfache Faustformel: Die Direktmandate mal drei ergeben die Größe des Landtags. Gewinnt eine Partei mehr Direktmandate als ihr laut Gesamtstimmen zustehen würden, entstehen Überhang- und Ausgleichsmandate, die das Parlament vergrößern. Um die Normalgröße von 120 Abgeordneten einhalten zu können, müsse man auf ungefähr 40 Direktmandate reduzieren. "Das ist eigentlich die ideale Größe", so Behnke.