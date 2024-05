Am Feiertag können sich die Menschen in Baden-Württemberg auf Sonnenschein und warme Temperaturen freuen. Für Allergiker könnte der Tag trotzdem zur Herausforderung werden.

Nicht nur Väter in Baden-Württemberg können sich an Christi Himmelfahrt, an dem auch der Vatertag gefeiert wird, auf Temperaturen über 20 Grad freuen. Es werde eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken erwartet, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Die Regenjacke können die Menschen im Land also vorerst zu Hause lassen. In tieferen Lagen seien Schauer auszuschließen. "Im Bergland ist es möglich, dass tagsüber ein paar Regentropfen fallen könnten, aber da reden wir von nicht viel", sagte ein Sprecher des DWD. Ausflüge am Feiertag stehen also unter einem guten Stern.

Schlechte Bedingungen für Allergiker - Pollensaison nimmt Fahrt auf

Für Allergiker könnten die Wetterbedingungen jedoch zu einer Herausforderung werden. "Die Gräser-Saison wird jetzt Fahrt aufnehmen", erklärt eine Wetterexpertin des DWD. Mittlere Temperaturen, nicht zu starker Wind und kein Regen - mit diesen Bedingungen hätten die Pollen gute Voraussetzungen, sich zu verbreiten. Die Belastung für Allergiker könnte vor allem am Vatertag hoch sein.

Zum Wochenende soll es sogar noch ein bisschen wärmer werden. Am Freitag gebe es im Bereich Stuttgart voraussichtlich bis zu 23 Grad, im Oberrheingraben sogar 25 Grad.

Mehr zu den Wetteraussichten diese Woche und wo Sie zumindest vorerst noch einen Schirm mitnehmen sollten, erfahren Sie im Wetterbeitrag aus der Sendung von gestern Abend: