Dem wechselhaften Aprilwetter steht ein weiterer Umschwung bevor. Zum Wochenende kehrt der Frühling wieder mit warmen Temperaturen nach Baden-Württemberg zurück.

Nach dem kühlen und wechselhaften April-Wetter der letzten Tagen können sich die Menschen in Baden-Württemberg ab dem Wochenende wieder auf warmes Frühlings-Wetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Temperaturen bis zu 22 Grad, dabei soll es weitgehend trocken bleiben.

Teilweise noch Frost bis zum Freitag

Bevor es ins warme Wochenende geht, bleibt der Donnerstag noch relativ kalt mit Temperaturen zwischen zehn und zwölf Grad. In der Nacht auf Freitag rechnet der DWD in Oberschwaben und im Bergland noch mit Frost.

Am Freitag soll es bereits deutlich milder werden: Die Temperaturen klettern dann auf bis zu 15 Grad in Stuttgart und im Rheintal, dabei bleibt es jedoch stark bewölkt. Im Westen soll es vereinzelt regnen, ansonsten bleibt es aber trocken im Land. In der Nacht zum Samstag liegen die Temperaturen weiterhin im einstelligen Bereich bei einem Grad im Bergland und sieben Grad im Rheintal.

Wetterumschwung am Samstag: Wieder frühlingshafte Temperaturen

Zum Wochenende wird dann der Wetterumschwung erwartet. Der Samstag bleibt trocken mit landesweiten Temperaturen zwischen 21 und 22 Grad. "Strahlenden Sonnenschein kann man nicht erwarten, aber man wird spüren, dass die Luft deutlich wärmer wird", sagt SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer. Nur im Bergland bleibt es mit 18 Grad etwas kühler. Frost soll es in der Nacht zum Sonntag auch da nicht mehr geben.

Auch der Sonntag bleibt in Baden-Württemberg weitgehend freundlich bei 18 bis 20 Grad, dabei kann es vereinzelt Regenschauer geben. Das frühlingshafte Wetter hält sich laut DWD auch zum Wochenstart mit 23 Grad am Montag und milden Temperaturen im weiteren Wochenverlauf.

Ständiger Wetterwechsel: Warum gerade im April?

Das typische Aprilwetter mit seinem Wechsel zwischen frühlingshaft warm und Regenwetter bei einstelligen Temperaturen ist laut Mühlbauer völlig normal. Besonders im Frühjahr werde die Temperatur stark von den herrschenden Luftströmungen beeinflusst. "In diesem Jahr wurde das Wetter im April schon sehr stark durch wechselnde Nordluft und Südlagen bestimmt", so der SWR-Wetterexperte. Je nachdem, ob kalte Polarluft aus dem Norden oder wärmere Luft aus dem Süden unser Wetter bestimme, könnten sich Wetterlagen schnell ändern.