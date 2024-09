6:24 Uhr

Abstimmung zu LEA im Kreis Ludwigsburg: Erfolg oder Stimmungsmache?

Fast 4.000 Bürgerinnen und Bürger haben gegen den Bau einer möglichen Landeserstaufnahme-Einrichtung (LEA) bei Asperg und Tamm im Kreis Ludwigsburg gestimmt. Das kam bei einer sogenannten Bürgerabstimmung der Bürgerinitiative GGLTA (Gemeinsam gegen LEA Tamm-Asperg) heraus. Lediglich zwölf Menschen stimmten den Angaben nach für einen möglichen Bau. Am Tag nach der Abstimmung ging die Diskussion weiter, was dieses Ergebnis wert ist, denn die Abstimmung ist rechtlich nicht bindend. "Das ist definitiv etwas Symbolisches", sagte der Pressesprecher der BI, Thomas Walker, dem SWR. "Der Zulauf war gigantisch, wir hätten niemals damit gerechnet". Aber es gibt auch kritische Stimmen: "So wie der Abstimmungsbogen formuliert war, war das nur Stimmungsmache", sagte Nora Oehmichen, die in Asperg wohnt und Bundesvorsitzende der Klimaschutzorganisation "Teachers for Future" ist. Es gebe gute Gründe gegen die LEA. Da müsse man nicht die Rassismus-Keule schwingen, so ihre Einschätzung. Wie es jetzt weitergeht?