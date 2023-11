Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Berkan Cakir.

9:41 Uhr Juden und Muslime trafen sich in Mannheimer Synagoge Die Spannungen wegen des Krieges in Nahost sind auch in Baden-Württemberg groß. Der Beauftragte der Landesregierung gegen Antisemitismus, Michael Blume, hatte deshalb ein Treffen verschiedener Religionsgemeinschaften im Jüdischen Gemeindezentrum in Mannheim organisiert. Etwa 20 Vertreter folgten der Einladung und unterhielten sich gestern etwa eine Stunde lang. Laut Michael Blume gibt es demnach unterschiedliche Ansichten zum Nahost-Konflikt, es gebe aber einen Konsens bei Fragen zur Menschlichkeit. Der Terror der Hamas sei außerdem einstimmig verurteilt worden. Video herunterladen (77,7 MB | MP4)

9:05 Uhr Bahnschranke offen, Rotlicht aus - trotzdem fahren Züge durch Die Bahnschranken offen, das Rotlicht aus und trotzdem passiert ein Zug den Übergang - so geht das seit Tagen bei den Bahnübergängen in Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis). Autofahrerinnen und Autofahrer werden nicht gewarnt, wenn ein Zug kommt, und fürchten um ihre Sicherheit. Der Grund: Seit Juni werden an den vier Bahnübergängen wegen ausgefallener Technik die Schranken eigentlich von Hand bedient, rund um die Uhr. Jetzt sei es bei den Bahnübergangsposten kurzfristig zu Personalausfällen gekommen, teilte die Bahn auf Nachfrage mit. Deshalb müssten die Züge vorübergehend auf Befehl fahren, das heißt vor der Überquerung des Bahnübergangs wird laut gehupt, auch in der Nacht - erst dann passiert der Zug langsam den Übergang. Laut Bahn sollen ab heute wieder durchgängig Übergangsposten für die Sicherheit sorgen. Im kommenden Frühjahr soll mit dem Umbau und der Reparatur der betroffenen Bahnübergänge in Grünsfeld begonnen werden. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 3. November 2023 um 8:30 Uhr.

8:59 Uhr Mann soll Gasexplosion in Mehrfamilienhaus vorbereitet haben Ein 79-Jähriger soll in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) eine Gasexplosion in einem Mehrfamilienhaus vorbereitet haben. Die Polizei ermittelt wegen des Versuchs, eine Sprengstoffexplosion geplant zu haben - vermutlich um sich selbst zu töten. Nach bisherigem Ermittlungsstand ließ der Mann in seiner Wohnung Gas aus mehreren Flaschen und Kartuschen strömen. Dann stieg er laut Polizei in sein Auto und fuhr mit Absicht gegen einen Telegrafenmast. Er wurde leicht verletzt. Der Mann war betrunken und wirkte desorientiert. Die Beamten überprüften seine Wohnung und bemerkten das Gas, dessen Konzentration die Feuerwehr als mutmaßlich explosionsfähig einstufte. Das Mehrfamilienhaus wurde vorübergehend evakuiert und gelüftet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht davon aus, dass der 79-Jährige in einem Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt hat. Das Amtsgericht Tübingen hat ihn einstweilig in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Tübingen, am 3. November 2023 um 8:30 Uhr.

Das Klimacamp in der Freiburger Innenstadt muss für den Weihnachtsmarkt vorübergehend abgebaut werden. Das hat das Verwaltungsgericht Freiburg gestern beschlossen. Die Entscheidung bestätigt damit den Kurs der Stadt Freiburg. Die Aktivistinnen und Aktivisten müssen das Klimacamp spätestens bis zum 8. November abbauen, damit Stände des Weihnachtsmarkts errichtet werden können.

8:17 Uhr Historischer DNA-Fund in Hyänen-Kot In den Hinterlassenschaften von Aasfressern haben Forschende der Uni Konstanz und Tübingen einen historischen DNA-Fund gemacht. In versteinerten bis zu 60.000 Jahre altem Hyänen-Kot entdeckten sie in der Nähe von Ulm die Spuren von Wollnashörnern. Die Tiere lebten zur Eiszeit in den Steppen Europas und Asiens. Knochenfunde belegten, dass die Pflanzenfresser auch in Deutschland zu finden waren. Nun konnten die Forschenden auch DNA-Rückstände nachweisen. Demnach haben die Hyänen die Wollnashörner vor 45.000 bis 60.000 Jahren gefressen. Die genetischen Spuren würden nun Rückschlüsse geben über den Stammbaum des ausgestorbenen europäischen Wollnashorns und seine Verwandtschaftsbeziehungen zu seinen sibirischen Artgenossen. Ein Wollnashorn - so hat es vermutlich ausgesehen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Julie Naylo

7:48 Uhr ver.di-Streik: Beschäftigte bei Kaufland, Ikea, Obi streiken Die Gewerkschaft ver.di hat heute erneut in mehreren Städten

in Baden-Württemberg zu Warnstreiks im Einzel- und

Versandhandel aufgerufen - unter anderem in Mannheim,

Heidelberg und Stuttgart. Betroffen sind unter anderem die Unternehmen Kaufland, Ikea, H&M und Primark. Auch bei Esprit, Zara oder Obi wollen Beschäftigte heute ganztägig die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft will im laufenden Tarifstreit Druck auf die Arbeitgeberseite ausüben. In Sindelfingen beginnt heute die fünfte Verhandlungsrunde.

7:20 Uhr Nach Tod von Eishockey-Profi: Adler Mannheim spielen ab sofort mit Halsschutz Der tragische Unfall des US-Profis Adam Johnson hat die Eishockey-Welt erschüttert. Bei einem Ligaspiel in England war er am Samstag durch die Kufe eines Schlittschuhs tödlich am Hals verletzt worden. Die Adler Mannheim haben jetzt reagiert. Sie spielen ab sofort mit einem Halsschutz. Adler-Manager Alavaara äußerte sich dazu im SWR:

7:14 Uhr Wechselhaftes Wetter in BW Heute scheint in Baden-Württemberg neben dichten Wolken gelegentlich mal die Sonne. Regen bleibt die Ausnahme. Außerdem bleibt es kühl: Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad im Allgäu, 10 Grad in Hohenlohe und maximal 13 Grad am Oberrhein. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38,8 MB | MP4)

6:52 Uhr Entflohener Mörder sollte Ehefrau und Kinder treffen Der an einem Baggersee im rheinland-pfälzischen Germersheim entkommene Straftäter sollte seine Ehefrau und Kinder treffen. Der Ausflug sei kein Freigang gewesen und auch keine Maßnahme, um den verurteilten Mörder auf seine Entlassung vorzubereiten, erklärte Thomas Weber, Direktor des Bruchsaler Gefängnisses im Kreis Karlsruhe. Es handele sich dabei um eine sogenannte vollzugsöffnende Maßnahme. Demnach haben auch Gefangene, die zu hohen Strafen verurteilt worden sind, Anspruch, das Gefängnis gelegentlich unter Aufsicht zu verlassen. Für den in Germersheim geflohenen Mörder sei es das achte Treffen mit der Ehefrau und den zwei minderjährigen Kindern gewesen. Die ersten sieben waren laut Anstaltsleiter ohne Probleme verlaufen. Bei diesen Treffen sei der Gefangene nicht an den Aufseher gefesselt. Der See bei Germersheim sei eine geeignete Örtlichkeit für das Familientreffen gewesen. Wie der Gefangene vor Ort entkommen konnte, werde noch ermittelt. Bei der Fahndung nach dem 43-Jährigen gibt es immer noch keine heiße Spur. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 3. November 2023 um 6 Uhr.

6:31 Uhr Wegen Akku-Staubsauger: Wohnung brennt aus Bei einem Brand in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist in der Nacht zum Freitag eine Wohnung eines Mehrparteienhauses ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, erlitt ein 35-jähriger Hausbewohner dabei eine Rauchgasvergiftung. Vier weitere Hausbewohner wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Weil das Haus geräumt werden musste, kamen die Bewohner vorübergehend in einer Mehrzweckhalle unter. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass ein technischer Defekt an einem Ladegerät eines Akku-Staubsaugers den Brand ausgelöst hat. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Der geschätzte Schaden: 150.000 Euro. Eine Wohnung in Backnang brannte bei einer Feuer aus. 7aktuell.de | Kevin Lermer

6:05 Uhr Auto fährt in Neuenburg gegen Haus - Mann schwer verletzt Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) schwer verletzt worden. Der 34-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Nacht einen Kreisverkehr durchfahren, anschließend prallte der Wagen gegen ein Gebäude. Der Fahrer war demnach ohne Führerschein unterwegs und möglicherweise auch nicht fahrtüchtig. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar.

6:03 Uhr Sieben Verletzte bei Unfall mit Krankenwagen Bei einem Unfall mit drei Autos sowie einem Krankenwagen sind gestern im Kreis Ludwigsburg sieben Menschen leicht verletzt worden. Eine 59 Jahre alte Autofahrerin hatte auf der Bundesstraße 27 aus Bietigheim-Bissingen kommend in Richtung Ludwigsburg eine rote Ampel missachtet, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei es an einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß mit einem Wagen eines 68-Jährigen gekommen. Den Angaben zufolge drehte sich das Fahrzeug der Frau mehrmals und berührte anschließend ein Auto eines 30-Jährigen sowie einen Krankenwagen. Die Unfallverursacherin, der 30-Jährige, der 68-Jährige sowie dessen vier Mitfahrer - darunter ein ein- und ein dreijähriges Kind - wurden demnach leicht verletzt. Der Fahrer des Krankenwagens sowie sein Mitfahrer und der Patient blieben laut den Beamten unverletzt.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In Mannheim wird eine Mahnwache für die Hamas-Geiseln abgehalten. Mit 240 leeren Stühlen, die an einer festlich gedeckten Tafel stehen, soll an die von den Hamas-Terroristen nach Gaza verschleppten Frauen, Männer und Kinder erinnert werden. Auf jedem Stuhl wird ein Foto einer Geisel, eine Kurzbiografie und die Flagge des Heimatlandes den Verschleppten ein Gesicht geben. In Stuttgart findet eine Kundgebung mehrerer Friedensorganisationen zum Gaza-Krieg statt. Die Kundgebung wird veranstaltet von der Gesellschaft Kultur des Friedens, der Friedensbewegung Pax Christi Rottenburg-Stuttgart und dem Landesverband Baden-Württemberg der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegsdienstgegner. Außerdem gehen heute die Herbstferien in Baden-Württemberg zu Ende. Der ADAC rechnet mit verhältnismäßig wenig Staus auf den Straßen.