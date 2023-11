Vetreter aus BW in Mannheimer Synagoge

Die Spannungen wegen des Krieges in Nahost sind groß. Deshalb treffen sich am Donnerstag mehrere Religionsgemeinschaften aus BW zum Solidargespräch in der Mannheimer Synagoge.

Zu einem Solidargespräch treffen sich am Donnerstagabend rund 20 Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften im Jüdischen Gemeindezentrum in Mannheim. Mit dabei sind islamische, alevitische, türkisch-säkulare Verbände und Israelitische Religionsgemeinschaften aus ganz Baden-Württemberg. Der Beauftragte der Landesregierung gegen Antisemitismus, Michael Blume, hat das Treffen organisiert. Religionsgemeinschaften haben Treffen in Mannheim vorgeschlagen Blume hätten zahlreiche Anfragen für ein Treffen und Austausch auf Landesebene in dieser schweren Zeit erreicht, teilte er in der Einladung für den Dialog mit. Er freue sich, dass die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden und ganz konkret die Jüdische Gemeinde Mannheim zu dem Solidargespräch empfangen. Austausch und Abendessen in Mannheim geplant Geplant sei ein offener Austausch, bei dem auch weitere Einladungen in Moscheen oder Begegnungsstätten ausgesprochen werden könnten. Mit einem gemeinsamen Abendessen unter Beteiligung der Stadt Mannheim soll das Treffen dann zu Ende gehen, so der Beauftragte der Landesregierung gegen Antisemitismus weiter.