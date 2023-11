Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Berkan Cakir.

10:00 Uhr Tschüss! Ich verabschiede mich von euch. Morgen bin ich erneut an dieser Stelle wieder für euch da. Alle Nachrichten aus Baden-Württemberg findet ihr bis dahin wie gewohnt auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, in unserem Newsletter am Morgen, bei Instagram, Facebook und X, früher Twitter, und natürlich auch im Radio und TV.

9:46 Uhr Flüchtlingslage: Für viele Kommunen noch "machbar" Die Aufnahme von Geflüchteten stellt die Kommunen in Deutschland einer Umfrage zufolge vor deutliche Herausforderungen. Viele sehen eine Belastungsgrenze aber offenbar nicht überschritten. Das geht aus den am Donnerstag in Berlin präsentierten Ergebnissen einer nicht-repräsentativen Umfrage des Mediendienstes Integration in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Migrationspolitik der Universität Hildesheim hervor. Demnach beschrieben knapp 60 Prozent der rund 600 teilnehmenden Kommunen die Lage als "herausfordernd, aber (noch) machbar". 40 Prozent sehen sich mit einer "Überlastung" oder einem "Notfallmodus" konfrontiert. Die Ergebnisse sind den Angaben zufolge nicht repräsentativ, weil mehr als die Hälfte der Rückläufe allein aus Baden-Württemberg kamen. Die übrigen seien über die Bundesländer und Gemeindegrößen breit genug gestreut, um eine Einschätzung der Lage zu erlauben, hieß es.

8:15 Uhr Großaufgebot im Einsatz: Vermisste Seniorin wieder aufgetaucht Polizei, Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, Suchhunde und auch ein Polizeihubschrauber haben am Mittwoch in Heilbronn eine vermisste 71-Jährige gesucht. Sie war morgens in einem Seniorenheim in der Innenstadt als vermisst gemeldet worden. Am Abend tauchte die Frau dann wieder wohlbehalten auf: Sie war bis in den Stadtteil Böckingen gelaufen und klingelte in ihrer Not bei Anwohnern. Diese riefen schließlich die Polizei. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Heilbronn, am 2. November 2022 um 6:30 Uhr.

8:06 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in BW Einige kleinere Staus haben sich am Donnerstagmorgen auf den Straßen in Baden-Württemberg gebildet: Auf der A5 zwischen Rastatt und Dreieck Karlsruhe sind es drei Kilometer und zwischen Efringen-Kirchen und dem Grenzübergang Weil am Rhein/Basel rund fünf Kilometer. Ebenfalls fünf Kilometer stehen Autofahrer und Autofahrerinnen auf der A8 zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Süd, sowie auf der B29 von Aalen in Richtung Stuttgart. Dort hat sich der Stau wegen Bergungsarbeiten ab Remshalden-Grunbach gebildet. Alle aktuellen Meldungen für eure Strecke findet ihr jederzeit auch hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:59 Uhr Ungewöhnlich viele Krankheitsfälle im Sommer Bereits im vergangenen Jahr hat der Krankenstand in Baden-Württemberg ein Rekordniveau erreicht, in diesem Sommer legte er laut der Krankenkasse DAK bei ihren Versicherten erneut zu. Zwischen Juli und September sei die Zahl der Ausfälle dort für ein Sommerquartal ungewöhnlich hoch gewesen, teilte ein Sprecher mit. Der Krankenstand habe im dritten Quartal mit 4,2 Prozent knapp über dem bereits hohen Niveau des Sommers 2022 (4,1 Prozent) gelegen. "Im Durchschnitt hatte jeder und jede Beschäftigte fast vier Fehltage - obwohl es keine Sommergrippewelle gab", sagte er. Verantwortlich seien vielmehr psychische Erkrankungen. Nach DAK-Angaben stieg die Zahl der Fehltage wegen Depressionen oder Angststörungen um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

7:37 Uhr Juden und Muslime treffen sich in Mannheim zu Austausch Im Jüdischen Gemeindezentrum in Mannheim treffen sich heute Vertreterinnen und Vertreter der islamischen, alevitischen, türkisch-säkularen Verbände und der Israelitischen Religionsgemeinschaften aus ganz Baden-Württemberg zu einem Austausch. Der Beauftragte der Landesregierung gegen Antisemitismus, Michael Blume, hat das Treffen organisiert. Angesichts der Anfeindungen im Nahost-Konflikt und der angespannten Lage zwischen Juden und Muslimen gehe es darum, ein gemeinsames Zeichen zu setzen, so Blume. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 2. November 2023 um 7 Uhr.

7:22 Uhr Studieren in Teilzeit - BW kommt schlecht weg Das Studieren in Teilzeit - zum Beispiel neben einem festem Job oder der Kinderbetreuung - bildet noch immer eine Nische. Baden-Württemberg schneidet dabei in einem bundesweiten Ranking besonders schlecht ab. Die Zahl der Teilzeit-Angebote im Land lag zum Wintersemester 2022/23 bei 320. Das waren zwar 98 Angebote mehr als ein Jahr zuvor. Mit einem Anteil von 9,7 Prozent an allen Studiengängen lag das Land im Bundesländervergleich jedoch nur auf Platz 13, wie eine Analyse des CHE Centrum für Hochschulentwicklung aus Gütersloh zeigt. Das Saarland schnitt beim Angebot am besten ab. Dort konnten fast zwei Drittel der Fächer in Teilzeit studiert werden.

7:03 Uhr Betriebsrat kritisiert dm-Konzernführung Der Betriebsrat im dm-Verteilzentrum in Waghäusl (Kreis Karlsruhe) kritisiert schlechte Arbeitsbedingungen bei der Drogeriekette. Im Gespräch mit dem SWR sagte der Vorsitzende Michael Staffeldt, die Stimmung habe sich merklich verschlechtert. Führungskräfte übten Druck auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, um sie zu eigentlich freiwilliger Mehrarbeit vor Weihnachten zu bewegen. Außerdem seien Kolleginnen und Kollegen wegen angeblich zu häufiger Krankmeldung gekündigt worden - im letzten Dreivierteljahr seien 16 Mitarbeitende davon betroffen gewesen. Die dm-Geschäftsführung zeigte sich von den Vorwürfen teilweise überrascht und kündigte Gespräche mit den Betriebsrat an. Zuletzt hatte das Arbeitsgericht in Karlsruhe die Kündigung von zwei dm-Mitarbeitern für unwirksam erklärt. Weitere Fälle seien derzeit in Bearbeitung, so Staffeldt. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Karlsruhe, am 2. November 2023 um 6:30 Uhr.

6:58 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg: Nass und windig Nach dem ungewöhnlich milden und freundlichen Feiertag bringt ein Tief nun erst mal wechselhaftes Wetter mit viel Regen. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag maximal noch 9 Grad im Hochschwarzwald und 14 Grad am Kaiserstuhl. Der Wind weht schwach bis mäßig, teilweise mit kräftigen Böen. Aufpassen im Schwarzwald: Hier kann es auf den Gipfeln schwere Sturmböen geben. Ganz anders ist die drohende Wetterlage aktuell in Frankreich und Großbritannien. Dort warnen Meteorologen vor Lebensgefahr. Orkantief "Emir" soll Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 170 Kilometern pro Stunde und meterhohe Wellen mit sich bringen. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (45,3 MB | MP4)

6:45 Uhr Geflüchtete schneller in Jobs - Lob und Kritik aus BW Asylbewerberinnen und -bewerber sollen in Deutschland künftig schneller arbeiten dürfen. Das Bundeskabinett hat dafür entsprechende Regelungen verabschiedet. Andreas Schwarz, Fraktionschef der Grünen im baden-württembergischen Landtag, begrüßte den Beschluss. "Je schneller sich geflüchtete Menschen selbst unterhalten können, desto einfacher gelingt auch die Integration ins gesellschaftliche Leben", sagte er. Dieser Schritt sei auch ein Mehrgewinn mit Blick auf den Fachkräftemangel. Kritik gab es dagegen von Andreas Deuschle, CDU-Landtagsabgeordneter in BW. Er bezweifelt, dass die Regelung etwas bringe, solange "das Bürgergeld in dieser Höhe existiert". Der größte Hemmschuh sei die "zu hohe staatliche Unterstützung".

6:06 Uhr BW-Vereine im DFB-Pokal erfolglos, Bayern unterliegt in Saarbrücken Das war kein erfolgreicher Abend für Baden-Württembergs Fußballvereine: Der SC Freiburg, die TSG Hoffenheim und der SV Sandhausen sind gestern Abend in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Freiburger unterlagen dem SC Paderborn 1:3, Hoffenheim verlor bei Borussia Dortmund 0:1, Drittligist Sandhausen unterlag Bayer Leverkusen 2:5. Einziger Vertreter im Pokal-Achtelfinale aus Baden-Württemberg ist damit der VfB Stuttgart. Raus ist übrigens auch der FC Bayern. Der Rekordpokalsieger aus München blamierte sich gestern Abend beim 1.FC Saarbrücken mit 1:2.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist heute Abend zum sogenannten Kanzler-Gespräch in Mannheim. Das Gespräch gehört zu einer Reihe von Bürgerdialogen in allen Bundesländern. 90 Minuten hat der Kanzler Zeit für die Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Davor besucht der er die Firma Freudenberg in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Dabei will sich Scholz unter anderem über Bestandteile einer Brennstoffzelle informieren und Gespräche mit den Auszubildenden des Technologiekonzerns führen. Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht ihren Arbeitsmarktbericht für den vergangenen Oktober. Im September waren bundesweit 2,6 Millionen Menschen ohne Job. Heute beginnen die 45. Biberacher Filmfestspiele. Nach der Trennung von Intendantin Nathalie Arnegger vor zwei Monaten fallen sie in diesem Jahr kleiner als gewohnt aus. Bis Sonntag werden Filme gezeigt und prämiert - dieses Jahr gibt es allerdings nur zwei statt wie sonst zehn Preise.