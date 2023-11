Adler Mannheim spielen ab sofort mit Halsschutz

Die Adler Mannheim treten ab sofort bei Spielen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mit Halsschutz an. Hintergrund ist der Tod des amerikanischen Eishockeyspielers Adam Johnson.

Der Eishockey-Club Adler Mannheim hat sich nach dem Unfalltod des amerikanischen Spielers Adam Johnson am Samstag entschieden, ab sofort mit Halsschutz zu spielen. Der Manager der Adler Mannheim, der Schwede Axel Alavaara, teilte mit, dass die Spieler beim Spiel gegen die Düsseldorfer Eislauf-Gemeinschaft (DEG) am Freitagabend bereits mit Halsschutz auflaufen werden.

Adler-Manager rechnet mit Einführung einer Halsschutz-Pflicht

Am Samstag war es in England bei einem Spiel der Nottingham Panthers bei den Sheffield Steelers zu einem tödlichen Unfall gekommen. Der amerikanische Eishockey-Profi Adam Johnson wurde durch die Kufe eines Schlittschuhs tödlich am Hals verletzt.

Beim Derby gegen die Frankfurter Eisbären am Dienstagabend gab es in der Mannheimer SAP-Arena eine Schweigeminute für den verstorbenen Eishockey-Spieler Adam Johnson. SWR Sarah Hennings

Adler-Manager Alavaara sagte, der Tod Johnsons sei ein sehr trauriger Unfall. Auch in Schweden habe es vor Jahren einen ähnlichen tödlichen Vorfall gegeben, seit dem sei es dort Pflicht, einen Halsschutz im Training und bei Spielen zu tragen. Er geht davon aus, dass alle europäischen Eishockey-Ligen den obligatorischen Halsschutz in der nahen Zukunft einführen werden, sagte er dem SWR. Er sei sich sicher, dass auch die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) den Halsschutz zur Pflicht machen wird. Ende November werden die sportlichen Leiter der 14 Vereine der DEL über das Thema beraten.

Man weiß, was passieren kann mit diesen sehr scharfen Schlittschuhen. Es ist so ein kleines Ding, das unsere Spieler schützen kann. Wir wollen so etwas nicht nochmal im Eishockey erleben.

Adler treten mit Halsschutz bei der DEG in Düsseldorf an

Für alle Spieler der Adler Mannheim hat Manager Axel Alavaar aber bereits einen Halsschutz bestellt. Beim Training am Donnerstag in der SAP-Arena trugen diverse Spieler den Halsschutz bereits. Allerdings benötigen die Spieler unterschiedliche Größen und Modelle. Nicht alle seien zurzeit bestellbar, weil offenbar viele Eishockey-Vereine bei den Ausrüstern angefragt hätten, so Alavaara. Aber alle Spieler, die schon einen Halsschutz in der richtigen Größe erhalten hätten, würden am Freitag bei der DEG in Düsseldorf damit auflaufen.

Der finnische Eishockeyspieler Jyrki Jokipakka von den Adlern Mannheim trägt einen Halsschutz im Training. SWR

Auch die beiden Adler-Spieler David Wolf und Daniel Fischbuch standen am Donnerstag beim Training in der Mannheimer SAP-Arena mit Halsschutz auf dem Eis. Daniel Fischbuch sagte, er finde den Halsschutz eine gute Sache und er beeinträchtige die Spieler nicht.

Da braucht man nicht lange überlegen, ob das Pflicht ist oder nicht. Das sollte jeder machen.

David Wolf sagte dem SWR, man habe durch den Unfall gesehen, was alles passieren kann, wenn man nicht am Hals geschützt ist. Auch wenn solche Unfälle nicht oft beim Eishockey vorkämen, sei es hilfreich, einen solchen Halsschutz zu tragen.