Das Rehazentrum "Unbroken" in Freiburgs Partnerstadt Lwiw ist das größte in der Ukraine. Tausende Kriegsverletzte werden dort behandelt. Am Dienstag wurde es offiziell eröffnet.

6:17 Uhr

Brand in Überlingen - mehrere Gebäude beschädigt

In Überlingen (Bodenseekreis) sind durch einen Großbrand mehrere Gebäude stark beschädigt worden - dabei entstand ein Sachschaden von rund zwei Millionen Euro. Die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Häuser seien in Sicherheit und unversehrt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch auf Nachfrage. Nach Angaben der Polizei ging die Warnung um 21 Uhr bei der Feuerwehr ein. Demnach war das Feuer aus bislang ungeklärten Gründen in einem Dachstuhl eines Gebäudes in der Überlinger Innenstadt ausgebrochen. Trotz intensiver Löscharbeiten habe sich der Brand dennoch auf die benachbarten Häuser ausgebreitet, so ein Sprecher. Am frühen Morgen sei das Feuer gelöscht gewesen.

